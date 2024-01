Innerhalb kürzester Zeit schlugen Taschendiebe zweimal in Kamp-Lintfort zu. (Symbolbild)

Raub Handtaschendiebe rauben Frauen in Kamp-Lintforter City aus

Kamp-Lintfort Unbekannte Männer haben zwei Frauen in der Kamp-Lintforter Innenstadt ausgeraubt. Ein Opfer wurde verletzt. So werden die Täter beschrieben.

Gleich zwei Raubdelikte haben sich am Donnerstagnachmittag an der Moerser Straße in Kamp-Lintfort zugetragen. Wie die Kreispolizeibehörde mitteilt, haben zwei unbekannte Männer gegen 14.35 Uhr zunächst eine 53-jährige Rheinbergerin auf dem Fußgängerweg zwischen dem Prinzenplatz und einem Fitnessstudio ausgeraubt. Dafür sollen die Täter die Frau von hinten geschubst und im Anschluss versucht haben, ihr ihre Handtasche zu entreißen. Durch das Schubsen stürzte die Frau und verletzte sich. Mit einem Rettungswagen musste sie ins Krankenhaus gebracht werden.

Nur kurze Zeit später spielte sich auf einem Parkplatz unweit der ersten Tat ein ähnlicher Vorfall ab: Zwei Männer sollen eine 82-jährige Frau aus Kamp-Lintfort aufgehalten haben und ihr dann ihre Tasche aus der Hand geschlagen haben. Die Frau blieb unverletzt und erstattete Anzeige.

Weitere aktuelle Nachrichten aus Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn:

Die Täter konnten die Flucht ergreifen und werden laut Mitteilung der Polizei wie folgt beschrieben: etwa 170 bis 185 cm groß, zwischen 17 und 21 Jahren alt, schlank, mit dunklen Haaren und dunkler Bekleidung. Die Polizei ermittelt noch, ob es sich bei beiden Taten um dieselben Männer handelt. Hinweise an die Polizeiwache Kamp-Lintfort: 02842-6340.

Täglich wissen, was in Moers und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den NRZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland