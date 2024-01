Hausbesitzer in Moers: Energie sparen? Dieses Angebot hilft

Moers Wo verlieren Häuser in Moers wertvolle Energie? Ein Thermografie-Rundgang macht jetzt Mängel sichtbar. So können Interessierte teilnehmen.

Ungenügend gedämmte Außenwände, Fenster oder Türen: Mängel an Häusern können zu einem hohen Energieverlust führen - und für Bewohner teuer werden. Um diese Energieverluste zu erkennen und entsprechende Maßnahmen ergreifen zu können, bittet der Fachdienst Freiraum- und Umweltplanung der Stadt Moers jetzt zu einem Thermografie-Rundgang im Ortsteil Eick.

„Dabei werden Fassaden und Dächer von ausgewählten Häusern mit einer Wärmebildkamera fotografiert. Die Bilder zeigen direkt vor Ort, wo das Haus wertvolle Energie verliert“, heißt es in einer städtischen Ankündigung. „Ein gut gedämmtes Haus verbraucht weniger Heizenergie, spart Geld und schont das Klima“. Die Aktion ist ein Gemeinschaftsprojekt der Stadt Moers mit dem Energieberater Akke Wilmes und der Initiative „Zukunft Zuhause - Nachhaltig sanieren“ der Deutschen Bundesstiftung Umwelt.

Energiesparen in Moers: So können Interessierte teilnehmen

Der Rundgang startet am Donnerstag, 18. Januar, um 17.30 Uhr am Gemeindezentrum Eick, Frankenfeld 18. Die genaue Route hänge von der Lage der angemeldeten Häuser ab, heißt es. „Im Anschluss an den Spaziergang beantwortet Akke Wilmes die Fragen der Hausbesitzer. Er erklärt, was gegen solche Wärmeverluste und für energiesparendes Wohnen allgemein getan werden kann“.

Wer herausfinden möchte, welche energetischen Schwächen und Stärken das eigene Haus hat, kann sich mit seiner Bleibe als Anschauungsobjekt für den Rundgang bewerben. Die Häuser sollten vom Startpunkt am Gemeindezentrum Eick aus fußläufig gut erreichbar sein. Auch in anderen Ortsteilen sollen solche Aktionen stattfinden. Bei Interesse können sich Moerserinnen und Moersern ebenfalls melden.

Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt. Anmeldungen nimmt Anika Siebert von der Stadt Moers unter Telefon 028 41/ 201-543 oder per E-Mail unter klima@moers.de entgegen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Bei Regen oder zu hohen Außentemperaturen kann der Spaziergang ggf. nicht stattfinden.

