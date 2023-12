Kochen in Moers Heiß begehrte Kochkurse: So wurde Chris erfolgreiche Köchin

Moers Die Moerserin Chris Folkmar entdeckte per Zufall ihre Liebe zum Kochen. Wie sie von internationalen Spitzenköchen lernte und wo sie Kurse gibt.

Die Moerserin Chris Folkmar ist Kochdozentin an der VHS Moers-Kamp-Lintfort. Dass sie diesem Job mit viel Liebe und viel Erfolg nachgeht, war vorher so nicht so abzusehen. Angefangen hat alles nämlich ganz anders...

‚Einfach, gesund, lecker‘ – das waren damals Chris Folkmars Kriterien, als sie ihr erstes Kind bekam. Davor gab es häufig Instantnudeln. Ihre Leidenschaft fürs Kochen entdeckte die gelernte Flugbegleiterin dann auf Umwegen. Als ihre Kinder größer wurden, suchte sie einen Nebenjob und wurde Vertreterin für ein seinerzeit sehr populäres Küchengerät. „Da konnte ich bei den Präsentationen ja schlecht ein Päckchen Instantnudeln aufreißen oder einen Eisbergsalat mit Essig-Öl-Dressing zusammenrühren. Man muss teils gestandenen Köchinnen etwas verkaufen, von dem sie vorher nicht wussten, dass sie es brauchen“, erzählt sie. Also fing sie an, sich mit Rezepten und Zubereitungsmethoden zu beschäftigen. Mittlerweile verbringt sie an manchen Wochenenden bis zu 15 Stunden in der Küche, um neue Gerichte und Zubereitungsmethoden auszuprobieren. „Mein Mann findet das nicht so toll, wenn das Essen aber dann auf dem Tisch steht, beschwert er sich auch nicht“, lacht Folkmar.

Erfolg ist einem Zufall zu verdanken

Die Erfolgsgeschichte ihrer Kochkurse ist einem Zufall zu verdanken. Denn zunächst hatte Chris Folkmar geplant, Englischkurse zu geben. Da es damals aber schon genug Fremdsprachenkurse gab, kam es anders. „Irgendwie geriet ich mit dem Fachbereichsleiter ins Gespräch über Essen, und er hat mich gefragt, ob ich nicht mal einen Kochkurs auf Englisch anbieten möchte“, erinnert sie sich. Gesagt, getan, aber leider nur mit mäßigem Erfolg. Also besser Kochkurse auf Deutsch mit einem eigenen Format anbieten. Und siehe da: Die Kurse waren stark nachgefragt!

Da Chris Folkmar schon immer ein Faible für die gehobene französische Küche hatte, erfüllte sie sich schließlich einen Traum. Sie besuchte einen Sommerkurs bei ‚Le Cordon Bleu‘, einem Londoner Institut für gehobene Kochkunst. Dort lernen die Teilnehmenden von internationalen Spitzenköchen. „Das ist eine harte Schule. Man lernt von Anfang an, wie wichtig Präzision auch im kleinsten Detail ist“, erklärt die VHS-Dozentin. Und diese Liebe zum Detail gibt sie nun in ihren Kursen an ihre Teilnehmerinnen und Teilnehmer weiter.

Schnell für Kochkurse anmelden

Wer einen VHS-Kochkurs bei ihr buchen möchte, muss bei der Anmeldung schnell sein, da diese immer zügig ausgebucht sind. Inzwischen hat Chris Folkmar schon mehrere Lehrgänge bei ‚Le Cordon Bleu‘ absolviert. Sie weiß: „Essen ist eine ganzheitliche Erfahrung. Man schmeckt nicht nur, sondern man riecht, sieht, spürt die Texturen. Das hat auch was mit Wertschätzung gegenüber den Lebensmitteln zu tun – und natürlich gegenüber den Gästen.“

Anmeldungen für die Kochkurse zum neuen Semester der Volkshochschule sind ab dem 11. Januar 2024 möglich.

Weitere aktuelle Nachrichten aus Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn:

Täglich wissen, was in Moers und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den NRZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland