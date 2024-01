Hünxer fällt in Kamp-Lintfort vom Motorrad - schwer verletzt

Kamp-Lintfort Der 22-Jährige war als Sozius mit einem bisher Unbekannten unterwegs. Der schaltete so ruckartig, dass der Beifahrer vom Motorrad fiel.

Am Sonntagnachmittag kam es gegen 17:40 Uhr auf der Asdonkstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Soziusfahrer schwer verletzt wurde. Das teilt die Polizei am Montag mit.

Ein 22- jähriger Mann aus Hünxe sprach an dem als Motorradtreff bekannten Ort an der Asdonkstraße einen unbekannten Motorradfahrer an und bat ihn als Sozius mitfahren zu dürfen. Der Motorradfahrer willigte ein, fuhr dann mit dem 22-Jährigen los, gab Gas und schaltete so ruckartig, dass der 22-Jährige bei der Fahrt vom Motorrad fiel und sich dabei schwer verletzte.

Gesucht wird nach dem Fahrer einer Yamaha

Der unbekannte Motorradfahrer fuhr in Richtung Graftstraße davon, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der 18-jährige Freund des Hünxers, der ebenfalls Zeuge des Geschehens wurde, kümmerte sich um ihn und verständigte die Rettung. Der Hünxer wurde schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Bei dem flüchtigen Motorradfahrer soll es sich um einen 28 bis 32 Jahre alten Mann, mit schwarzem Motorradhelm und normaler Straßenkleidung gehandelt haben. Bei dem Motorrad soll es sich um eine blaue Yamaha R6, mit vermutlichem Baujahr 2020/2021 gehandelt haben. Das Krad trug die Städtekennung „MO“ für Moers.

Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen, die Hinweise zu dem gesuchten Kradfahrer geben können. Diese nimmt die Polizeiwache West in Kamp- Lintfort unter der Telefonnummer 02842/934 0 entgegen

