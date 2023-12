Kultur in Moers IBBTM in Moers: So feiern die Blechbläser ihren Geburtstag

Moers In Moers und Umgebung sind die Internationalen Blechbläsertage Moers beliebt. Jetzt haben sie einen runden Geburtstag - und möchten feiern.

In Moers kündigt sich ein runder Geburtstag an: Die Internationalen Blechbläsertage Moers, kurz IBBTM, werden 30 Jahre jung. „Das wird richtig feierlich“, kündigt Dirk Wittfeld das Jubiläumskonzert am 14. Januar 2024, 18 Uhr, im Kulturzentrum Rheinkamp an. Karten für das Konzert können schon jetzt reserviert werden.

Wittfelds Initiative, so teilen es die IBBTM auf ihrer Internetseite mit, war es zu verdanken, dass sich 1986 das Moerser Blechbläserquintett aus fünf talentierten Nachwuchsmusikern gründete. Daraus entwickelten sich ab 1994 die IBBTM. Grundlage waren demnach die evangelischen Posaunenchöre des Niederrheins und des CVJM-Kreisverbandes Moers, der Repelener Posaunenchor habe eine zentrale Rolle gespielt.

Was als zartes Pflänzchen auf der musikalischen Landkarte der internationalen Blechblasmusik im Jahre 1994 gewachsen sei, habe sich schnell zu einem etablierten Termin im Kalender, den es nicht zu verpassen galt, entwickelt, heißt es in der Ankündigung auf das Geburtstagsjahr. Nach der Umstellung von einem Wochenende im Jahr zu einer musikalischen Konzertreihe mit festen Terminen wie Karfreitag oder 1. Advent hätten die Organisatoren Friedhelm und Dirk Wittfeld das von Beginn an sehr hohe Niveau halten und ihr besonderes Konzept umsetzen können.

Anspruchsvolle Konzerte, bei denen Blechbläser mit anderen Künsten und vor allem internationale Blechblas-Profis mit regionalen (Nachwuchs-)KünstlerInnen in immer wieder neuen Arrangements auftreten: Das ist das Konzept der IBBTM. Dies über so einen langen Zeitraum mit begrenzten Mitteln zu schaffen, sei nicht immer einfach gewesen und gehe grundsätzlich nicht ohne verlässliche Partner. Die IBBTM nennen hier in ihrer Mitteilung die Kulturstiftung der Sparkasse am Niederrhein sowie die Musikalische Gesellschaft Moers.

Irina Trutneva (Sopran) singt beim Festakt für die Moerser Blechbläser. Foto: NRZ

Zum Auftakt in das Jubiläumsjahr am 14. Januar, 18 Uhr, im Kulturzentrum Rheinkamp ist ein großes Festkonzert mit einem abwechslungsreichen Programm geplant. Mit dabei ist das Sinfonieorchester Ruhr unter dem Dirigat von Mareike Jörling. Die Solisten des Abends sind Irina Trutneva (Sopran) und Fabian Strotmann (Tenor). Durch den Abend führt als Moderator der Kulturamtsleiter der Stadt Münster, Matthias Schröder.

Der Eintritt zum Festkonzert beträgt: 25 Euro, ermäßigt: 15 Euro. Karten für das Festkonzert gibt es in Moers beim Moers Marketing, Kirchstraße 27 a/b, Telefon 02841 / 882260 und bei den IBBTM, Christa Wittfeld, Niephauser Straße 205, Telefon 02841 / 9166190, E-Mail christa.wittfeld@gmx.de.

