Kamp-Lintfort: Autofahrer weicht Lkw aus – Crash mit Baum

Mit einem Rettungswagen ist ein Alpener nach einem Unfall in Kamp-Lintfort ins Krankenhaus gebracht worden.

Kamp-Lintfort Weil er einem Lastwagen ausweichen musste, ist ein Autofahrer aus Alpen mit einem Baum zusammengestoßen. Die Polizei sucht jetzt den Lkw-Fahrer.

Ein Autofahrer aus Alpen ist bei einem Zusammenstoß mit einem Baum leicht verletzt worden. Nach Angaben der Kreispolizeibehörde Wesel musste der 61-Jährige einem Lkw ausweichen. Der 7,5-Tonner soll am Montag gegen 17.50 Uhr die Fahrbahnmitte der Mühlenstraße in Kamp-Lintfort befahren haben. Der Lkw-Fahrer fuhr trotz des Unfalls unbeirrt fort.

Ein Rettungswagen brachte den 61-Jährigen in ein örtliches Krankenhaus. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das Verkehrskommissariat ermittelt. Hinweise zu dem Unfall oder dem flüchtigen Lkw an die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der 02842/9340.

