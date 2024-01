Kamp-Lintfort: Bauarbeiten und Umleitung an Eyller Straße

Kamp-Lintfort. Ab Montag, 29. Januar, ist die Zufahrt von der Eyller in die Mittelstraße nicht möglich. Auch an deren Stellen gibt es Umwege. Hier die Infos.

Das Tiefbau- und Grünflächenamt baut eine Anlage zur Niederschlagswasserbehandlung in Kamp-Lintfort. Beginn der Arbeiten ist Montag, 29. Januar. Dadurch kommt es zu Behinderungen im Straßenverkehr. Betroffen ist vor allem die Eyller Straße.

Während der Arbeiten kann eine Zufahrt von der Eyller Straße in die Mittelstraße nicht erfolgen, teilt die Stadtverwaltung mit. Aus der Mittelstraße kommend, kann der Verkehr nur in Richtung Orts-auswärts erfolgen. Zur Umfahrung der Baustelle müssen die Fahrspuren in der Eyller Straße verschwenkt werden.

Bauzeit soll acht Wochen betragen

Die ausgeschilderte Umleitung führt die Verkehrsteilnehmenden von der Eyller Straße über die Ferdinantenstraße und Bürgermeister-Schmelzing-Straße bis zur Mittelstraße, heißt es weiter. Die geplante Bauzeit beträgt acht Wochen, die Einschränkungen werden entsprechend voraussichtlich bis Ende März dauern.

Sauberes Regenwasser für den Vorfluter

Grund der Arbeiten ist die Errichtung einer Regenwasserbehandlungsanlage in der Eyller Straße. Derzeit fließe lau Stadtverwaltung das Niederschlagswasser noch unbehandelt von der Eyller Straße über die Mittelstraße und Geisbruchstraße in den Ferdinantengraben. Damit das nicht so bleibt und zukünftig sauberes Regenwasser in den Vorfluter eingeleitet wird, seien die Arbeiten nötig.

Für Rückfragen steht der zuständige Bauleiter der Baufirma Itgenshorst unter der Rufnummer 0177/3256322 sowie Heiko Fauseweh vom Tiefbau- und Grünflächenamt unter der Rufnummer 02842/912 315 zur Verfügung.

