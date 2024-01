Kamp-Lintfort: Das letzte Schnitzel im „Tonkrug“ in Altfeld

Kamp-Lintfort Dieses Wochenende geht es noch mal rund in der Gaststätte „Zum Tonkrug“ am Campingplatz in Altfeld. Dann schließt Sandra Brinkmeier die Tür ab.

Eigentlich waren schon Termine bis März durchgeplant auf der Homepage der Gaststätte „Zum Tonkrug“. Doch nun ging es sehr schnell, selbst das bis zuletzt noch angepeilte Frühstück im Februar hat Pächterin Sandra Brinkmeier jetzt abgesagt. Am Wochenende kann die Fan-Gemeinde des Lokals nochmal die beliebten Schnitzel vom Buffet verspeisen, ein Bierchen zischen oder darten. Am Sonntag schießt dann Sandra Brinkmeier die Tür ab. Mit „einem weinenden Auge“, wie sie auf der Homepage verkündet.

Die Gäste scheinen das auch traurig zu finden. Auf Facebook gibt es viele Kommentare: „Wir können es immer noch nicht glauben und fassen. Wir danken euch von ganzem Herzen, für die leckersten Schnitzel, eure liebe Art, Herzlichkeit, Freundlichkeit und die schönen Stunden“ oder „Ich bin schockiert. Ich will das nicht hergeben müssen“ oder auch „Ich könnte auch weinen. Diese leckeren Bratkartoffeln“.

Jetzt ist also Schluss, ja, „Knall auf Fall“, räumt Sandra Brinkmeier ein. Sie gehe nicht freiwillig. Fachkräftemangel? Nein, das sei nicht der Grund, erklärt sie, will sich aber weiter nicht äußern. In der Corona-Zeit habe sie den „Tonkrug“ übernommen, mit „viel Enthusiasmus“. Sie habe weniger von den Gästen des Campingplatzes gelebt. „Zu 98 Prozent waren es Radfahrer, die hier einkehrten.“ Wie es für sie jetzt weitergeht? Weiß Sandra Brinkmeier noch nicht. Aber in der Gastronomie würde sie gerne weitermachen.

