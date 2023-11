Kamp-Lintfort: Diese Künstler kommen 2024 ins Kloster Kamp

Kamp-Lintfort Das Line-up der „AndersAbende“ im Rokoko-Saal steht: Wann der Kartenvorverkauf startet und welcher prominente Künstler zum Benefiz-Abend kommt.

Anders sein heißt für Peter Hahnen immer auch „besonders“ sein. Besonders sind die vom Leiter des Geistlichen und Kulturellen Zentrum Kloster Kamp kuratierten „AndersAbende“ gewiss auch, weil die Gäste nicht nur Musik oder Kabarett serviert bekommen, sondern dazu eine hausgemachte Klosterpraline mit nach Hause nehmen können. Fans der Veranstaltungsreihe können sich freuen: Das Programm für die AndersAbende 2024 steht, Karten für die einzelnen Veranstaltungen sind ab Montag, 4. Dezember, im Vorverkauf.

Mit gleich drei Premieren geht es in der ersten Jahreshälfte los: Den Auftakt machen zwei Cellistinnen des Gürzenich-Orchesters, die als Duo Violoncello a Deux am 26. Januar die Frage in den Raum stellen: „Aß Beethoven Bananen?“ Uta Schlichtig und Birgit Heinemann betten Musik von Beethoven bis Beatles in Texte von Böll, Camus und Brecht. Weiter geht es am 23. Februar mit Oliver Jaeger, der das Publikum mit auf musikalische Weltreise nimmt. Das macht er mit Klängen seiner Gitarre und dem Sound der Symphonetta, einem akkordeonähnlichen Instrument.

Premiere Nummer drei folgt am 22. März: Dann gastiert das Jazzprix-Quintett mit Sängerin Heike Kraske. Hahnen: „Da hoffe ich, dass der Stuck an der Decke bleibt.“ Mit Folk von der grünen Insel kommen am 26. April die „Moonshiners“ wieder auf den Kamper Berg. Ein Wiedersehen gibt es am 24. Mai auch mit dem Duo „Con Bria“, das vierhändig Musik von Grieg, Gershwin, Saint-Saens und anderen auf dem Grotrian-Steinweg-Flügel im Rokokosaal erklingen lässt.

Musik im Kloster Kamp: Lieblingslied oder Evergreen?

Mit Harfenklängen aus dem Serail will Tom Daun am 21. Juni das Publikum verzaubern. Beim „optionalen Mitsing-Konzert“ am 19. Juli bestimmt das Publikum, was geht: Lieblings-Popsong oder Evergreen? Dr. Mojo hat alles dabei... Die letzte Premiere für 2024 liefern am 9. August zwei Preisträger aus Arnheim: Norbert van Os und Matthias Knorr verschmelzen anspruchsvolle akustische Gitarrenmusik mit subtilen Rhythmen und Grooves.

Von Märchen, Mythen und Träumen ist ein Abend mit Querflöte und Klavier von Ute Hahnen und Robert Weinsheimer am 13. September überschrieben. Tacheles und Wurstsalat liefert Kabarettist Kai Magnus Sting am 4. Oktober bei einem Benefiz-Abend für das Kloster. Queen Victorias Hausmusik erklingt am 15. November mit den Joyful Kilians und am 6./7. Dezember lädt Hahnen selbst gemeinsam mit Harfenist Tom Daun zur traditionellen Adventslesung.

Karten für die jeweils an einem Freitag, 19 Uhr, stattfindenden AndersAbende kosten im Vorverkauf 19 Euro. Zu haben sind die Tickets nur im Geistlichen und Kulturellen Zentrum Kloster Kamp, 02842/927540.

