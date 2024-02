Kamp-Lintfort: Kaninchen-Problem - Tierheim gehen Käfige aus

Die Zahl der ausgesetzten Kaninchen ist in den letzten Monaten laut Tierherberge extrem gestiegen.

Kamp-Lintfort Die Zahl der herrenlosen Kaninchen ist extrem gestiegen, das stellt die Tierherberge Kamp-Lintfort vor Probleme. Wie Tierfreunde helfen können.

Die Tierherberge Kamp-Lintfort bittet dringend um Unterstützung für eine artgerechte Unterbringung der aktuell zahlreichen ausgesetzten Kaninchen.

Laut Tierherberge ist die Zahl der herrenlosen Kaninchen in den letzten Monaten extrem angestiegen. Dazu sei der Großteil der Kaninchen krank, benötigt besondere Pflege und demzufolge einen längeren Aufenthalt in Quarantäne und Einzelhaltung. Deshalb gehen der Tierherberge die Käfige aus.

Weitere aktuelle Nachrichten aus Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn:

Die Tierherberge bittet nun: „Wer hat einen kompletten und funktionsfähigen Käfig übrig, den er abgeben kann? Die Freude wäre groß. Darüber hinaus sind auch noch Kleintierhäuschen in verschiedenen Größen besonders willkommen.“ Zwischen 8 und 18 Uhr können Käfige und Häuschen in der Tierherberge Kamp-Lintfort - BdT e.V. abgegeben werden, wer mag, kann sich im Vorfeld auch telefonisch unter der Rufnummer 02842-9283213 oder per Mail: team@tierherberge-kamp-lintfort.de melden.

Weiter heißt es: „Adoptionen von gesunden Kaninchen helfen der Tierherberge, die Population zu mindern und Platz für weitere Notfälle zu sichern.“

Täglich wissen, was in Moers und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den NRZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland