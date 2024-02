Kamp-Lintfort: Mann (20) beißt Polizisten - schwer verletzt

Bei einem Polizeieinsatz in Kamp-Lintfort hat sich ein 24-jähriger Polizist schwer verletzt (Symbolfoto).

Kamp-Lintfort In Kamp-Lintfort hat sich ein stark alkoholisierter 20-Jähriger massiv gegen Polizeibeamte gewehrt. Es war nicht sein einziges Vergehen.

Raub, Widerstand, Körperverletzung: Bei einem Einsatz in Kamp-Lintfort hat sich am Sonntag, 4. Februar, ein Polizist schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, wurden Beamte der Polizei gegen 7 Uhr zu einem Streit in der Wilhelmstraße gerufen. Dort weigerte sich ein Kamp-Lintforter (20), die Wohnung seiner Ex-Freundin zu verlassen. Der Polizei trat der Mann „aggressiv“ und „unkooperativ“ gegenüber, heißt es. Er war stark alkoholisiert und weigerte sich, den Anweisungen der Polizisten zu folgen und die Wohnung zu verlassen.

„Die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten nahmen den 20-Jährigen daraufhin in Gewahrsam. Schon beim Transport zur Wache leistete der 20-Jährige erheblichen Widerstand“, teilt die Polizei mit. Es war nicht sein einziges Vergehen. Beim Durchsichten seiner persönlichen Gegenstände konnten die Tatbeute eines Straßenraubes von 4.30 Uhr am Morgen aufgefunden werden. Bei dem Raub war ein 50-jähriger Moerser auf der Wilhelmstraße niedergeschlagen und dessen Geldbörse geraubt worden. Die Polizisten nahmen den 20-Jährigen daraufhin vorläufig fest.

Polizeieinsatz in Kamp-Lintfort: Mann (20) beißt Polizisten in den arm

„Da sich Hinweise auf eine Alkoholisierung ergaben, sollte dem 20-Jährigen eine Blutprobe entnommen werden. Doch auch im Polizeigewahrsam kannte der 20-Jährige keine Grenzen und sperrte sich massiv gegen die Maßnahme“, heißt es weiter. Die Blutprobeentnahme erfolge daher zwangsweise. Hier hat der junge Mann einen 24-jährigen Polizisten durch einen Biss in den Unterarm schwer verletzt, er war daraufhin nicht mehr dienstfähig. Vier weitere Polizistinnen und Polizisten wurden zudem durch die Widerstandshandlungen leicht verletzt.

