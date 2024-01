Kamp-Lintfort: Rätsel um großes Loch im Gestfeld Center

Kamp-Lintfort Ein plötzliches Loch im Boden sorgt für Spekulationen bei Bürgern: Erdrutsch? Kanalarbeiten? Das sagt die Stadt Kamp-Lintfort zur Ursache.

Ein plötzlich aufgetretenes Loch im Boden des Gestfeld Centers sorgt bei Kamp-Lintforterinnen und Kamp-Lintfortern für Verunsicherung. In der Gruppe „Du bist Kamp-Lintforter wenn...“ hat eine Facebook-Nutzerin am Dienstagabend die Diskussion eröffnet und ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger nach der Ursache für ihre ungewöhnliche Entdeckung befragt. „Ich war schockiert“, berichtet sie und ergänzt, dass sich auch die Steine vor einer nahegelegenen Trinkhalle abgesenkt hätten.

In der Kommentarsektion dieses Beitrags, in der ebenfalls ein Foto des (zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgesperrten) Lochs geteilt worden ist, wird munter spekuliert. Einige Kamp-Lintforter vermuten etwa, es könnte sich um einen Erdrutsch als Spätfolge früherer Arbeiten unter Tage handeln. Am 21. Dezember 2012 endete mit der Schließung der Zeche Friedrich-Heinrich die lange Bergbau-Geschichte in Kamp-Lintfort. Auch danach hatten einige Anwohnerinnen und Anwohner von Bodeneinbrüchen berichtet.

Rätsel um Loch in Kamp-Lintfort: Ursache liegt laut Stadt in privater Entwässerungsleitung

Andere Facebook-Nutzer vermuten Arbeiten an den Kanälen unterhalb des Geschäftszentrums im Siedlungsgebiet Gestfeld als Ursache für die überraschende Bodenöffnung. Einig sind sich die Bürgerinnen und Bürger allerdings darin, dass eine schnelle Lösung für das große Loch gefragt sei. „Hoffentlich wird das ganz schnell kontrolliert und der Grund dafür gefunden. Da bekommt man ja doch ein wenig Angst“, schreibt eine Kamp-Lintforterin exemplarisch.

Der Stadt Kamp-Lintfort ist das Problem bekannt. „Es handelt sich dabei um eine private Entwässerungsleitung auf einem Privatgrundstück. Der Eigentümer wird durch die Stadt entsprechend kontaktiert“, teilt die städtische Pressestelle auf Anfrage unserer Redaktion mit. Kämmerer Martin Notthoff ergänzt, dass bekannt sei, dass es in diesem Bereich Probleme mit Bodenabsenkungen geben könne. Allerdings sei die Stadt für das nun auf privatem Gelände aufgetretene Loch nicht zuständig. „Die entsprechende Fläche wurde von dem Eigentümer mit einem Bauzaun abgesichert. Daher sehe ich durch uns keinen weiteren Handlungsbedarf“, sagt Notthoff.

