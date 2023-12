Kamp-Lintfort: Rathaus-Umzug abgeschlossen - das ist wichtig

Nur ein Teil der verschiedenen Abteilungen der Stadtverwaltung sind weiterhin am Rathausplatz erreichbar, einige sind in die Südstraße gezogen. Grund: die Sanierung des Rathauses.

Das Rathaus ab dem 18. Dezember wieder für den Publikumsverkehr geöffnet. Der erforderliche Umzug im Rahmen der in Kürze beginnenden Rathaussanierung sowie der Einzug in das Ausweichquartier an der Südstraße 9 konnten in den letzten Tagen erfolgreich abgeschlossen werden.

Somit wird das Rathaus ab dem 18. Dezember zu den üblichen Sprechzeiten wieder für den Publikumsverkehr geöffnet. Die neue Außenstelle an der Südstraße 9 ist ab dem 18. Dezember für den Publikumsverkehr ebenfalls geöffnet, allerdings mit Einschränkungen. Das teilt die Stadtverwaltung mit. An diesem Standort sei eine vorherige Terminvereinbarung und eine Anmeldung am Empfang leider unumgänglich.

Das Gebäude an der Südstraße ist von der Bushaltestelle „Finanzamt“ zu erreichen. Die bisherigen bekannten Telefondurchwahlen bleiben auch in der Südstraße gültig. Die neuen Erreichbarkeiten finden Sie auch auf der städtischen Homepage.

Diese Ämter bleiben vorerst im Rathaus

Die folgenden Bereiche der Stadtverwaltung sind nach dem Umzug weiterhin im Rathaus zu erreichen: Verwaltungsvorstand, Hauptamt, Vollstreckung, Steuerabteilung, Ordnungsamt, Bürgerbüro, Standesamt, Amt für Soziales und Wohnen, Amt für Schule, Jugend und Sport.

Diese Ämter sind nun in der Südstraße zu finden

Folgende Bereiche sind zur Südstraße 9 umgezogen: Vergabestelle, Geoinformation, Rechnungsprüfung, Kämmerei, Kulturbüro, Planungsamt, Bauordnungsamt, Amt für Gebäudewirtschaft, Tiefbau- und Grünflächenamt, Stabsstelle für Umwelt- und Klimaschutz, Amt für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing, Personalrat.

