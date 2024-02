Kamp-Lintfort Der Prinzenplatz war voll bei der Kundgebung gegen Rechtsextremismus - Redner zeigten die Bedrohung auf: „Wie ein langsam wirkendes Gift.“

Trotz grauen Himmels und Nieselregens schillert der Prinzenplatz im Herzen der Kamp-Lintforter Innenstadt am Samstagvormittag in bunten Regenbogenfarben. Grund dafür: Nach den Demonstrationen für Demokratie und gegen Rechtsextremismus in Moers und Neukirchen-Vluyn am vergangenen Wochenende legt Kamp-Lintfort nun mit einer Kundgebung nach. Unter dem Motto „Kamp-Lintfort bleibt bunt – für Demokratie und Vielfalt“ hatte ein Bündnis aus allen im Rat der Stadt vertretenen Fraktionen sowie verschiedenen Vereinen und Institutionen unter der Organisation der Kamp-Lintforter SPD zu der Kundgebung aufgerufen.

Kurz vor Beginn der Redebeiträge stimmt die Duisburger Band „Die Hoflieferanten“ die vor der Bühne versammelte Menge mit Liedern zu Themen wie Frieden, Freiheit und Solidarität wie „Bella Ciao“ ein. Der gesamte Platz ist bis zum Café Extrablatt gefüllt. Vor der Bühne tanzen und toben einige Kinder mit Luftballons der SPD oder mit aufgedruckter Europaflagge zur Musik. Viele Privatpersonen wie auch die örtlichen Parteien und Organisationen wie Trox, die Awo, das St. Bernhard-Hospital und der sci:moers zeigen mit Transparenten und Plakaten Flagge.

„Das ist ein großartiges Bild von hier oben“, freut sich Norbert Thiele, Fraktionsvorsitzender der SPD, über das Erscheinen so vieler Kamp-Lintforter. Schätzungen der Polizei zufolge nahmen insgesamt etwa 1000 Personen an der Kundgebung teil. Der Bundestagsabgeordnete Jan Dieren sowie Hajo Schneider, der die Moerser Demonstration mit dem Bündnis „Moers ist bunt, nicht braun“ organisiert hatte, waren ebenfalls in Kamp-Lintfort anzutreffen.

Kamp-Lintforter Bürgermeister äußert Sorge über aktuelle politische Entwicklungen

Als erster Redner blickt Bürgermeister Christoph Landscheidt zunächst mit den Anwesenden auf das Jahr 2020 zurück. Am 11. Februar vor vier Jahren hatten sich die Kamp-Lintforter schon einmal zu einer ähnlichen Kundgebung auf dem Prinzenplatz versammelt, um dem damals seitens der rechten Szene bedrohten Landscheidt sowie seiner Familie Solidarität zu bekunden. Der Bürgermeister hatte im Rahmen des Europawahlkampfes volksverhetzende Plakate abhängen lassen.

„Heute müssen wir uns erneut Sorgen machen“, spannt Landscheidt den Bogen in die Gegenwart. Auch René Schneider stimmt mit ihm überein. Die Bedrohung sei weniger greifbar, sondern subtiler geworden, „wie ein langsam wirkendes Gift“, so der Landtagsabgeordnete der SPD. Eine Gefahr sehe er in der Verbreitung demokratie- und menschenfeindlicher Tendenzen über Plattformen wie Telegram und Co. Entsprechend äußert der Bürgermeister die Notwendigkeit, im Alltag wie auch an der Wahlurne Flagge zu zeigen: „Wenn du kein Nazi bist, dann musst du auch keine Nazis wählen.“

„Demokratie muss verteidigt werden. Zeigen Sie auch im Alltag Flagge“, fordert Sylvia Joos, die bei der Kundgebung laut eigener Aussage nicht nur für die Grünen, sondern als einzige weibliche Rednerin auch für alle Kamp-Lintforter Frauen spricht. Ähnlich wie der Bürgermeister weiß sie aus persönlicher Betroffenheit, wovon sie spricht, wenn es um Gefahren aus der rechten Szene geht. Sie und ihr Mann leben seit Jahren im Stadtteil Hoerstgen neben dem Mann, der die sogenannte „Volksgemeinschaft Niederrhein“ gegründet hat, die beim Verfassungsschutz gelistet ist, wie Joos berichtet.

Muslimische und christliche Gemeinschaft in Kamp-Lintfort stehen gemeinsam für Frieden ein

Manuel Musa Weymann von der Islamischen Gemeinschaft-Dzema‘at und Marcus Bastek, Stellvertreter der christlichen Kirche und Sprecher des Theologenkreises, der den Dialog zwischen muslimischer und christlicher Gemeinschaft fördert, sprechen sich stellvertretend für die großen Religionsgemeinschaften für Frieden, Gemeinschaft und gegen Gewalt und Hass unabhängig von Herkunft und Glauben aus. Dazu zitiert Musa Weymann den Auftrag des Propheten Mohammed: „Ich befehle euch, jede unterdrückte Person zu unterstützen, auch wenn diese kein Muslim ist.“ Auch Bastek ruft dazu auf, einander zu schützen und aufeinander aufzupassen.

Weitere Redebeiträge entstammen den Reihen der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE), der CDU, der Linken, der FDP sowie der Wählergemeinschaft LIBRA. Libra-Fraktionschef Oguzhan Ucar macht in seiner Rede auf die Bergbauvergangenheit aufmerksam und bezeichnet Kamp-Lintfort als „Stadt der Solidarität, des Zusammenhalts und der Vielfalt“, in der „die Werte des Kumpel-Seins“ immer noch gelten.

Passend dazu stimmen die Hoflieferanten zum Abschluss das Steigerlied an mit der ausdrücklichen Bitte, mitzusingen. „Glück auf, Glück auf“ schallt es über den Prinzenplatz.

