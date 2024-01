Kamp-Lintfort saniert für 1,4 Millionen Euro Wasserwerk

Kamp-Lintfort Arbeiten laufen nach Plan und sollen im April beendet sein. Im Herbst startet der zweite Bauabschnitt. Was die Sanierung so besonders macht.

Nach einer zweiwöchigen Winterpause sind die Sanierungsarbeiten am Wasserwerk der Stadtwerke Kamp-Lintfort am Standort Friedrich-Heinrich-Allee / Ecke Kattenstraße jetzt wieder in vollem Gange. Die Hälfte der Bauzeit ist um und bisher laufe alles nach Plan, wie die Stadtwerke mitteilen: „Wir sind sowohl zeitlich als auch finanziell im eingeplanten Rahmen. Auch bei den Materiallieferungen gibt es bisher keine Zeitverzögerungen, sodass wir sehr optimistisch sind, die Sanierung des ersten Behälters wie geplant im April 2024 abzuschließen,“ sagt Dr. Kai Deppenkemper, Leiter Netzbetrieb der Stadtwerke Kamp-Lintfort.

Mit insgesamt 1,4 Millionen Euro Baukosten ist es eine der größten Einzelinvestitionen der Stadtwerke Kamp-Lintfort in den kommenden Jahren. Im September 2023 hatten am Wasserwerk die Sanierungsarbeiten am ersten der beiden Trinkwasserbehältern begonnen. „Nachdem die Behälterkammer im September leer gefahren wurde, konnten alle elektrischen Bauteile demontiert und der Behälterboden vom abgesetzten Schlamm befreit werden“, erläutert Ingo Wiertz, Anlagenverantwortlicher des technischen Netzservice der Stadtwerke.

140 Tonnen Schutt

Parallel erfolgte die komplette Einrichtung der Baustelle. Am 7. Oktober fiel dann der Startschuss für die Abbrucharbeiten. „Dazu gehörte vor allem das Abstemmen des Behälterbodens mit schweren Abbruchhämmern bis zum Rohbeton. Die alte Treppenanlage wurde durch ein Treppengerüst ersetzt. Etwa 140 Tonnen Schutt mussten dabei via Schubkarre, Lastenaufzug und Förderband nach draußen geschafft werden“, so Wiertz.

Weitere aktuelle Nachrichten aus Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn:

Aktuell werden letzte Feinarbeiten am Behälter ausgeführt. Ab Ende Januar wird dann die neue mineralische Beschichtung als Schutz auf sämtlichen Flächen aufgebracht. Nachdem die Beschichtungsarbeiten voraussichtlich Ende Februar abgeschlossen sind, wird der Behälter sorgfältig gereinigt und desinfiziert, anschließend mit Trinkwasser gefüllt und mehrmals beprobt, um die Qualität zu prüfen. „Erst wenn alle Werte die gesetzlichen Anforderungen erfüllen, wird der Behälter in Betrieb genommen. Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten haben wir für die nächsten Jahrzehnte einen funktionsfähigen und sicheren Trinkwasserbehälter“, verspricht Dirk Schumacher, Leiter des technischen Netzservice der Stadtwerke Kamp-Lintfort.

Der zweite Behälter wird laut Auskunft der Stadtwerke von September 2024 bis April 2025 saniert. Über die Ergebnisse der regelmäßig stattfindenden Trinkwasseranalysen kann sich jeder auf der Internetseite der Stadtwerke unter www.swkl.de/wasseranalyse informieren.

Täglich wissen, was in Moers und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den NRZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland