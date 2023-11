Kamp-Lintfort: Stadt muss sparen - Kritik an Extra-Stellen

Kamp-Lintfort. In Kamp-Lintfort ist das Geld knapp. Bürgermeister Christoph Landscheidt sucht nach kreativen Spar-Ideen. Über welchen Punkt er sich ärgert.

Beim Thema Haushalt geht es Kamp-Lintfort wahrscheinlich nicht allein so. Es fallen kreative Bezeichnungen wie „Vergeblichkeitsfalle“ oder „Mangelverwaltung“ oder „Haushalt nach dem Prinzip Hoffnung“. Am Ende bedeutet es alles das gleiche: Das Geld ist knapp. Und dann haut die NRW-Ministerin Scharrenberg auch noch mindestens ebenso kreativ dazwischen mit dem „globalen Minderaufwand“, den die Kommunen in ihrem Haushalt verankern sollen. Eine globale Minderausgabe sind nicht näher differenzierte Sparvorgaben, bei denen man darauf setzt, dass die Ressorts weniger Geld brauchen werden als geplant.

„Diese Vorgabe hat überhaupt keine Grundlage“, empört sich Bürgermeister Christoph Landscheidt im Haupt- und Finanzausschuss und weist die zuvor geäußerte leise Kritik der CDU-Fraktion am Kamp-Lintforter Haushaltsplan zurück. „Die Kritik muss nach Düsseldorf gehen“, stellt er energisch fest. Im übrigen sei es keineswegs so, dass kein frisches Geld zur Verfügung stehe: „Das Landesbudget wurde um sieben Prozent erhöht, das der Kommunen um 0,3 Prozent. Ach, was rege ich mich denn so auf. Das wollt‘ ich doch gar nicht.“ Überhaupt nannte Landscheidt die Haushalts-Beratungen zu einem Zeitpunkt, an dem es noch Änderungen aus Düsseldorf geben könnte, „suboptimal“: „Ich würde auch lieber auf einer soliden Grundlage entscheiden.“

Widerspricht dem Prinzip der Haushaltswahrheit

Zuvor hatte Kämmerer Martin Notthoff das Prinzip des Minderaufwands erklärt: „Dann sind zunächst mal die Ergebnisse besser und es droht kein Haushaltssicherungskonzept. In unserem Fall wären kreative Sparvorschläge in Höhe von 3 Millionen Euro gefragt. Wenn wir das nicht schaffen, hätte das aber keine Folgen.“ Es sei durchaus erwünscht, das Instrument der globalen Minderausgaben offensiv im Plan zu nutzen, um ein Haushaltssicherungskonzept oder die Erhöhung der Grundsteuer B zu vermeiden, so Notthoff. Wahr ist aber auch, dass dieses Instrument dem Prinzip der Haushaltswahrheit widerspricht.

In unserem Fall wären kreative Sparvorschläge in Höhe von 3 Millionen Euro gefragt. Wenn wir das nicht schaffen, hätte das aber keine Folgen. Martin Notthoff, Kämmerer

Unterm Strich nannte Notthoff den städtischen Haushalt für 2024 „ambitioniert und sportlich“ – nicht zuletzt wegen der großzügig eingeplanten Gewerbesteuereinnahmen. Aber so sei er auch nicht angreifbar.

CDU kritisiert zwei zusätzliche Stellen

Die häufig geäußerte Aufforderung des Kämmerers an die Fraktionen, nach weiteren Sparpotenzialen zu suchen, wies Johannes Tuschen von den Grünen zurück: „Da blieben ja nur noch die freiwilligen Ausgaben etwa für Sport, das Kloster oder die Tafel. Und die Fraktion will ich sehen, die da Hand anlegen will.“

Die CDU hatte zumindest einen Posten ausgemacht, den sie fraglich fand, nämlich die Ausweisung von zwei zusätzlichen Stellen bei der Feuerwehr. Keine gute Idee, die zu streichen, fand der Bürgermeister. „Die Feuerwehr ist uns lieb und wichtig und teuer.“ Fakt sei, dass die Stadt Kamp-Lintfort – ohne die noch geltende Ausnahmeregelung – eigentlich seit Jahren dazu verpflichtet sei, eine ständig besetzte Berufsfeuerwehr nachzuweisen. Das hieße dann mehr als 60 feste Stellen, so der Kämmerer. Mit den beiden zusätzlichen Stellen käme man derzeit auf 22. Der Vorsitzende der SPD-Fraktion, Norbert Thiele, wies entschieden den Eindruck zurück, „dass wir hier mit Stellen aasen“.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Simon Lisken kritisierte die nach seiner Meinung ebenfalls zu hoch angesetzten Erlöse aus dem Verkauf städtischer Grundstücke. „Wir glauben nicht, dass die in der Realität so umzusetzen sind. Wir bitten die Verwaltung, da nochmal drüber zuschauen.“ Kämmerer Notthoff: „Da hat die Verwaltung mehr als einmal drüber geschaut.“

