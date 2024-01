Kamp-Lintfort: Stadt verschickt jetzt Grundsteuerbescheide

Die Bescheide über die Grundbesitzabgaben gehen in Kamp-Lintfort jetzt an die Eigentümerinnen und Eigentümer.

Kamp-Lintfort Stadtverwaltung rechnet mit vielen Rückfragen und stellt bei telefonischem oder persönlichem Kontakt Wartezeit in Aussicht. So geht‘s schneller.

Die Stadt Kamp-Lintfort versendet in den nächsten Tagen rund vierzehntausend Grundbesitzabgabenbescheide an die Kamp-Lintforter Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer. Für die verschiedenen Abgabearten gibt es unterschiedliche Ansprechpartner, die auf dem Bescheid entsprechend vermerkt sind.

Aufgrund der zu erwartenden Vielzahl von Fragen zu den Bescheiden kann es in den nächsten Wochen bei der telefonischen oder persönlichen Kontaktaufnahme zu beträchtlichen Wartezeiten kommen. Um dies zu vermeiden, wird empfohlen, Anfragen in erster Linie per E-Mail an die Stadt Kamp-Lintfort zu richten: kann@kamp-lintfort.de oder anne.hiller@kamp-lintfort.de.

