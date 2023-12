Kamp-Lintfort: Tafel-Team überwältigt von Weihnachtsspenden

Kamp-Lintfort Geschafft! Die Tafel Kamp-Lintfort verschenkt 400 besondere Weihnachtspäckchen. Helfer: „Dass so viel gespendet wird, hätten wir nicht geglaubt.“

So voll war es in den Räumen der Kamp-Lintforter Tafel noch nie. Große und kleine Pakete stapeln sich auf den Ausgabetischen, die Kartons lagern überall, wo noch ein bisschen Restplatz ist, sogar im Büro. „Wir haben anfangs gesagt, jede Kiste ist ein Erfolg. Dass es wirklich so viele werden, hätten wir nicht geglaubt.“ Seit fast zwölf Jahren arbeitet Wolfgang Krause ehrenamtlich bei der Lintforter Tafel. Dass die von Pfarrerin Dorothee Neubert gemeinsam mit dem Tus Lintfort, der evangelischen Gemeinde, der Grafschafter Diakonie und der Tafel gestemmte Aktion „Weihnachten für alle“ ein solcher Erfolg wird, hat aber selbst den erfahrenen Tafelkoordinator überrascht.

Dinge, die man zum Fest gerne im Haus hat

Kaffee, Rinderrouladen in der Dose, Fertigklöße, eine schöne Kerze, gute Schokolade oder weihnachtliche Servietten – das und viel mehr haben zahlreiche Spenderinnen und Spender in den letzten Wochen an der Rundstraße für die Tafelkundinnen und Tafelkunden abgegeben. Weihnachtlich sollten die Gaben sein, Dinge, die man zum Fest gerne im Haus hat, die aber vor Weihnachten noch nicht von den Supermärkten aussortiert werden. Viele der Pakete sind in Weihnachtspapier gewickelt, auf manchen klebt ein Kartengruß.

Festlich verpackte Weihnachtsgaben. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Roger kommt seit Januar zur Tafel an der Rundstraße. Er sei Rentner, habe dazu noch finanzielle Verpflichtungen aus zwei Ehen, sagt der 67-Jährige: „Da bleibt nicht viel, aber die Tafel hilft.“ Der Kamp-Lintforter findet die Aktion einfach „wunderbar“. Wie er in diesem Jahr Weihnachten feiert? „Allein“, sagt Roger. Ob er sich mit den Zutaten aus dem Paket etwas Besonderes kochen werde, wisse er noch nicht: „Ich bin eher so der Mikrowellen-Typ.“

„Was die Leute leisten, ist der Wahnsinn“

Auch die 52-jährige Gabi freut sich sehr über das zusätzliche Päckchen. „Was die Leute hier leisten, das ist der Wahnsinn. Das kann man mit nichts aufwiegen“, sagt die Kamp-Lintforterin, die noch nicht lange Tafelkundin ist. Über was sie sich besonders freut? „Ich freue mich über alles, was da drin ist.“ Ohne das wöchentliche Angebot der Tafel „würde ich wahrscheinlich untergehen, das wäre gerade echt schwer in meinem Leben.“

Weitere aktuelle Nachrichten aus Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn:

„Bei manchen fehlt es wirklich an allen Ecken und Enden. Für viele ist zum Beispiel Kaffee ein Luxusgut“, weiß Tafelkoordinator Wolfgang Krause. Seit er 2012 angefangen hat, ehrenamtlich für die Tafel zu arbeiten, hat sich die Zahl der Kunden verdreifacht. Viele von ihnen nutzen den Gang zur Tafel auch für private Gespräche. So erfährt das Tafel-Team auch von ganz besonderen Fällen und versucht, gezielt zu helfen.

Mit Sorgen ins neue Jahr

Die Bereitschaft der Kamp-Lintforterinnen und Kamp-Lintforter, die Aktion zu unterstützen, sei riesengroß gewesen, sagt Krause. Grundschulen, weiterführende Schulen, Privatpersonen – so viele hätten zum Erfolg der Aktion beigetragen: „In der letzten Woche stand das Telefon nicht still“, freut sich Krause trotz der Zusatzarbeit. Weil das Tafel-Team die zusätzliche Ausgabe nicht stemmen kann, gibt es auch hier Unterstützung. An diesem Dienstag helfen Renate und Achim Rusch bei der Ausgabe der Pakete. „Die Aktion ist einfach toll“, findet Achim Rusch. Mit dabei sind auch Daniela Acker und Tochter Malin.

Am Freitag vor Heiligabend werden zu den üblichen Öffnungszeiten die letzten Päckchen verteilt, dann kann der Raum auch wieder für das Seniorencafé genutzt werden. Was die Finanzierung der Tafel angeht, ist der Blick ins neue Jahr nach den letzten Neuigkeiten aus Berlin allerdings eher sorgenvoll: Wenn Sprit und Strom wieder teurer würden, treffe das auch die Tafel, sagt Krause. „Aber noch geht es.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland