Kamp-Lintfort: Traktor gestohlen – Diebe auf der Flucht

Kamp-Lintfort Ein außergewöhnlicher Diebstahl beschäftigt die Polizei in Kamp-Lintfort: Ein landwirtschaftlicher Traktor wurde entwendet. Was bekannt ist.

Auf ein außergewöhnliches Diebesgut hatten es Unbekannte in Kamp-Lintfort abgesehen. In der Nacht von Sonntag, 17. Dezember, auf Montag, 18. Dezember, haben die flüchtigen Täter einen Traktor von einem Unterstand an der Saalhoffer Straße entwendet. In einer Mitteilung begrenzt die Kreispolizeibehörde den Tatzeitraum auf die Zeit zwischen 19 und 6.15 Uhr.

Bei dem gestohlenen Traktor handelt es demnach um ein landwirtschaftliches Zugfahrzeug der Marke John Deere mit dem Kennzeichen WES-W-6125. Die Polizei nimmt Hinweise zu dem Diebstahl unter der Telefonnummer 02842-9340 entgegen.

Weitere aktuelle Nachrichten aus Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn:

