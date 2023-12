Kamp-Lintfort: Vierbeinige Models in Weihnachtsstimmung

Neue Hunderasse mit Hörnern? Es kommt halt drauf an, wie der Hund in Szene gesetzt wird.

Kamp-Lintfort Bei der Hundeschule SencoDogs in Kamp-Lintfort gab es ein Charity-Fotoshooting. Chefarztsekretärin Yvonne Fuchs übte den Kniefall vor Bello & Co.

Archie hat sich von seinem Herrchen Bernd Riekemann fürs Fotoshooting extra schick machen lassen. Der siebenjährige Podenco-Mix hat ein rotes Weihnachtsmäntelchen an, auf seinem Rücken reitet ein kleiner Nikolaus. Ein einzigartig hübsches Bild wird das geben. Zum Such- und Ausbildungszentrum SencoDogs im Neuenroisfeld 108 kommen ausgesprochen viele Hundebesitzer, die gegen eine Spende ihren vierbeinigen Liebling ablichten lassen wollen. Das alles für einen guten Zweck: Die Tiertafel Moers bekommt Unterstützung.

Yvonne Fuchs hat den Bürostuhl, auf dem sie sonst sitzt, mit einem Kissen getauscht, auf dem sie jetzt kniet. Die Chefarzt-Sekretärin der Neurologie des Moerser St. Josef-Krankenhauses hat ein ausgefallenes Hobby: Sie fotografiert Hunde, die sie gekonnt in Szene setzt. An einem Gestell vor der Wand in der Hundeschule hängt eine riesige Stoffplane mit weihnachtlichen Motiven: Aufgedruckt ist eine Holzwand, vor dem Tannenbäumchen, Lebkuchenmänner, Sterne, Pakete und ein Elch zu sehen sind. Das ist der Foto-Hintergrund.

Yvonne Fuchs lichtete die Vierbeiner gegen Spenden ab. Foto: Rüdiger Bechhaus / FUNKE Foto Services

Davor sitzt gerade ganz brav ein bildhübscher, farbig getupfter Australian Shepherd. Merle hat seine Besitzerin immer fest im Blick und sitzt hoch dekorativ in einem historisch alten, großen Koffer auf einem Schaf-Fell. Alternativ gibt es auch noch passend zu Weihnachten einen Schlitten, auf dem Hund und Herrchen Platz nehmen können. Steffi Bruckmann, eine der besten Trainerinnen, wie der Inhaber der Hundeschule – mit Kosename Senco - sagt, quietscht mit einem kleinen Spielzeug, damit die Vierbeiner in die richtige Richtung gucken. Das klappt hervorragend, obwohl so viele verschiedene Hundetemperamente hier zusammenkommen. Natürlich werden sie immer nur einzeln mit Besitzerin oder Besitzer in das Zelt geführt, damit das Fotoshooting in Ruhe ablaufen kann.

Spendenübergabe vor Weihnachten Aus der ganzen Region kommen an diesem dritten Advents-Samstag Hundebesitzer und -besitzerinnen, um ihre Vierbeiner ablichten zu lassen. Aus Viersen, Duisburg, Wesel, Essen, Moers, Düsseldorf und anderen Städten rollen die Wagen an.



„Ich finde, man muss anderen helfen, ich war immer schon sozial eingestellt“, betont Senco. Das honorieren sehr viele Hundebesitzer, denn das Shooting an diesem dritten Adventssamstag ist ein voller Erfolg. Übergeben wird die Spende an die Moeser Tiertafel am 23. Dezember um 15 Uhr bei SencoDogs.

Viele Hunde und trotzdem kein Gebell

Viele wuseln an diesem Wochenende in der Hundeschule herum. Und trotzdem ist alles still und leise. Man hört keinen Hund bellen. Die Ruhe der Mitarbeiterinnen strahlt offensichtlich auf die Tiere aus. Vanessa Skibgies (38) ist wie immer das Mädchen für alles. Sie arbeitet fest bei SencoDogs, kümmert sich um Büro, Termine, Beratung und Verkauf und ist auch an diesem Samstag eine aufmerksame Person im Hintergrund. Mit ihrer Hilfe läuft alles wie am Schnürchen.

Bitte recht freundlich: Zahlreiche Hundebesitzer nutzten am Wochenende die Gelegenheit, ihr vierbeinigen Lieblinge in weihnachtlicher Deko ablichten zu lassen. Foto: Rüdiger Bechhaus / FUNKE Foto Services

„Vom Chihuahua bis zum Rottweiler haben wir hier alles“, sagt Senco, der sich schon seit 1975 mit Hunden befasst. Aber bevor die Vierbeiner alle aufeinander „losgelassen“ werden, müssen sich alle einer Sozialprüfung unterziehen. „Ich gucke mir jedes Tier immer erst genau an“, sagt er. Viele aus der Hundeschule sind an diesem Tag mit ihren Lieblingen gekommen. Auch die Geschwister Jan (19), Lina (15) und Tim (10) haben den Weg dorthin gefunden, um Nala, eine Labrador-Appenzeller-Hündin, ins rechte Licht setzen zu lassen. Die Mutter der Kinder ist mit der einjährigen Hündin in der Schule, damit Nala viel lernt. „Denn Hundeausbildung ist sehr komplex“, weiß Senco aus Erfahrung.

Auch Birgit Neumann ist mit Josie (3), einer Rhodesian-Ridgeback-Dame auf dem Weg zur Fotografin. Mit ihrer Hundehaltung ist sie eine Spätberufene, aber glücklich, endlich auf den Hund gekommen zu sein. „Viele spenden auch Geld, ohne ein Tier fotografieren zu lassen“, sagen die Mitarbeiterinnen voller Respekt und freuen sich über den Erfolg.

