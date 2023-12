Kamp-Lintfort Festliches Fotoshooting für Hundehalterinnen und Hundehalter am kommenden Samstag. Was es zu beachten gibt und was es kostet.

Gemeinsam mit seinem geliebten Hund schöne Weihnachtsbilder fürs Fest machen und gleichzeitig etwas Gutes tun? Kein Problem. Für die Vorweihnachtszeit hat sich die Hundeschule Senco-Dogs etwas Besonderes ausgedacht: ein Charity-Fotoshooting. Der Erlös dieses Shootings wird am 23. Dezember der Vorsitzenden der Moerser Tiertafel überreicht.

Und so funktioniert es: Das weihnachtliche Charity-Fotoshooting findet am Samstag, 16. Dezember auf dem Gelände der Hundeschule, Neuenroisfeld 108, statt. Die Fotografin Yvonne Fuchs lichtet jeden, der mag, gemeinsam mit seinem Vierbeiner ab.

Das Shooting ist gratis, Spenden aber dringend erwünscht

Ab 10 Uhr geht es los. Mitmachen können Singles, Paare oder auch ganze Familien. Die Fotografin wird sie samt Bello ins rechte Licht setzen. Das Foto-Shooting selbst ist grundsätzlich gratis. Es gibt allerdings ein Sparschwein, das sich über - gerne auch großzügige - Spenden freut. Diese kommen schließlich der Tiertafel Moers zugute, die Tierbesitzer unterstützt, die sich das Futter für ihre Tiere nur schwer leisten können.

Terminvereinbarung ist sehr empfehlenswert

Wegen des Wetters muss sich niemand Sorgen machen: Die Fotoaktion findet im Zelt statt und ist daher wetterunabhängig. Damit alles reibungslos funktioniert, kein Gedränge herrscht und jeder, der zum Shooting kommt, rund 15 Minuten hat, um sich perfekt in Szene zu setzen, wird um Voranmeldung per Telefon oder per Mail gebeten. Kontakt: Tel: 0177 844 4659 oder info@senco-dogs.de. Website: https://senco-dogs.de

