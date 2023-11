Mit Beginn des Weihnachtsmarktes im Zechenpark am 30. November werden auch die umstehenden denkmalgeschützten Gebäude und die Fördertürme mit Lichteffekten in Szene gesetzt.

Kamp-Lintfort. Mehr Aussteller, mehr Gastro-Stände, Bühnenprogramm an allen Tagen: Was die Besucher des Weihnachts-Events unterm Förderturm erwartet.

Der Weihnachtsmarkt im Zechenpark Kamp-Lintfort wächst: Mit 28 Hütten von lokalen und regionalen Anbietern und einem ausgeweiteten Gastro-Angebot startet der Weihnachtsmarkt vor der angestrahlten denkmalgeschützten Bergbaukulisse am nächsten Donnerstag, 30. November, in sein drittes Jahr. „Wir wollen in diesem Jahr an die Erfolge der letzten beiden Jahre anknüpfen“, sagte der Erste Beigeordnete der Stadt Kamp-Lintfort, Christoph Müllmann am Donnerstag bei einem Pressetermin. Allein im letzten Jahr hätte der Markt an zwei langen Wochenenden über 25.000 Besucher angezogen.

Die Vorbereitungen stehen so weit, der Startschuss für die dritte Ausgabe des Weihnachtsmarktes fällt in der nächsten Woche. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Wie in den Jahren zuvor setzen die Veranstalter - die Stadt Kamp-Lintfort und mo.event - bei den Ausstellern auf einen bunten Mix: „Wir haben viel Handgearbeitetes und Deko-Artikel“, so Susanne Toussaint vom Kamp-Lintforter Stadtmarketing. Traditionell beschicken auch Kitas, Schulen oder die Fördergemeinschaft für Bergmannstradition Hütten mit ihrem Angebot. „Auf unserem Weihnachtsmarkt gibt es keinen Ramsch“, stellt Müllmann klar. Vom ersten Wochenende (30.11. bis 3.12.) bis zum zweiten Wochenende (7. bis 10.12.) werden zudem zahlreiche Anbieter wechseln, sodass sich ein Besuch in jedem Fall an beiden Wochenenden lohne. Neu in diesem Jahr sind auch zwei Kinderkarussells, dafür wird die Kunsteisbahn aus Kostengründen nicht aufgebaut.

Fischbrötchen und Kartoffeltwister

Auch das gastronomische Angebot wartet mit neuen Ideen auf: Neben Schinkenbraten, Flamm- und Reibekuchen können die Besucher in diesem Jahr auch Champignons, Kartoffeltwister oder Fischbrötchen testen. Zu den konkreten Preisen könne er aktuell noch nicht viel sagen, sagte Manfred Kant von mo.event auf Nachfrage. Fest steht aber zumindest schon der Preis für Glühwein - für vier Euro plus Pfand ist das warme Getränk zu haben. „Wir haben uns den Preisen der anderen Weihnachtsmärkte in der Region angepasst“, so Kant.

Das sind die Öffnungszeiten Der Weihnachtsmarkt im Zechenpark findet an den ersten beiden Adventswochenenden (30. 11. bis 3.12. und 7. bis 10.12.) statt. Geöffnet ist er donnerstags von 18 bis 21 Uhr, freitags von 16 bis 21 Uhr, samstags von 14 bis 21 Uhr und sonntags von 12 bis 20 Uhr. Eröffnet wird der Weihnachtsmarkt offiziell am kommenden Donnerstag, 30. November, 18.30 Uhr, von Bürgermeister Christoph Landscheidt. Besucher, die mit dem Pkw anreisen, können kostenlos den Schotterparkplatz an der Friedrich-Heinrich-Allee nutzen.

Das Angebot für Kinder werde im vorderen Bereich des Weihnachtsmarktes konzentriert, kündigte Kant an. Dazu gehört auch ein Stand, der ausschließlich Kindergetränke anbietet, dazu Waffeln, Popcorn oder Poffertjes. Auch die Eventlocation Lufre ist wieder an einigen Tagen mit dabei und bietet Flammlachs an. Die Pfadfinder der St. Josef-Gemeinde sind mit Stockbrot am Start.

Schon zur Premiere 2021 zog der Weihnachtsmarkt trotz Corona zahlreiche Besuche an. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

An allen Tagen erwartet die Besucher außerdem ein Bühnenprogramm. Verschiedene Bands und Orchester sorgen für abwechslungsreiche Musik. Zu hören sein werde nicht nur Weihnachtliches, auch Rock und Pop stehen auf dem Programm. Die genauen Auftrittszeiten finden Interessierte auf der Homepage der Stadt Kamp-Lintfort. Zusätzlich bietet die Fördergemeinschaft für Bergmannstradition während der Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes Fahrten auf den Zechenturm an (Kosten: Erwachsene 4 Euro, Kinder von vier bis zwölf Jahren 1,50 Euro). Am 2. Dezember erwartet die Besucher zudem ein besonderes Spektakel: Gegen 20 Uhr soll die Kamp-Lintforter Lichterfahrt der Trecker im Zechenpark enden - womöglich zum letzten Mal.

Dass der Weihnachtsmarkt vor dieser besonderen Kulisse in der Region einzigartig ist, betonen auch die Sponsoren, darunter die Sparkasse Duisburg-Kamp-Lintfort, die Stadtwerke Kamp-Lintfort und die Werbeagentur Art & Design. „Ich bin eigentlich nicht so der Weihnachtsmarkttyp, aber das hier macht wirklich Spaß“, so Art & Design-Chef Thomas Scheffler.

Täglich wissen, was in Moers und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den NRZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland