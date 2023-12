Kamp-Lintfort: Wie Männer die Sache mit dem Baby schaukeln

Kamp-Lintfort Theater in der Kamp-Lintforter Stadthalle: Viel Applaus für die Komödie „Drei Männer und ein Baby“. Warum das Stück auch Erinnerungen weckte.

Was tun, wenn plötzlich ein unbekannter Korb vor der eigenen Haustüre steht? Mehr noch: Darin befindet sich ein schreiendes, dann plötzlich breit grinsendes Baby. Dieses heitere Gedankenexperiment wurde am Dienstagabend in der Stadthalle in Theaterform auf der Bühne lebendig. „Drei Männer und ein Baby“ lautete der passende Titel der Komödie, mit dem das Thespiskarren Tourneetheater aus Hannover in Kamp-Lintfort gastierte.

Im Original stammt das turbulente Stück aus der Feder der französischen Autorin Coline Serreau. Serreaus Film „Drei Männer und ein Baby“ war 1985 ein Kinoerfolg, wurde für den Oscar-Preis nominiert und erhielt dreimal den Filmpreis „César“, unter anderem für das beste Drehbuch. 2018 wurde das Drehbuch erstmals für die Bühne adaptiert und von Serreau in Paris inszeniert.

Besonders unterhaltsam

Warum die in der Stadthalle aufgeführte deutsche Stückinterpretation von Regisseur Christian Frey besonders unterhaltsam war, zeigte sich schnell. Als sich der Vorhang öffnete, erklang ein französischer Chanson und ein schickes Pariser Appartement war zu sehen. Hier lebten die drei Männer Jacques (Boris Valentin Jacoby), Michel (Mathias Herrmann) und Pierre (Heio von Stetten). Weil die drei Junggesellen so viel Damenbesuch bekamen, konnten sie sich die Namen der Damen nicht recht merken. Ein Damenbesuch hatte allerdings Folgen: Pierre und Michel finden Baby Marie, Jacques Tochter, in einem Babykorb vor ihrer Haustüre, dazu ein Brief: „Jacques, das hier ist die Frucht unserer Lenden. Ich bin die mit dem Muttermal auf der rechten Hüfte“, schrieb Jacques Verflossene Marie, die nach Amerika auswanderte.

Dumm nur, dass Jacques als Flugbegleiter ebenfalls verreiste und die beiden Ersatzväter nun mit dem kleinen Fratz alleine dastanden. Das Klischee, Männer seien im Umgang mit Babys ahnungslos, griff das Stück stetig und schonungslos auf. Im Dialog mit einer Babypuppe brachten die Schauspielenden ein aberwitziges Spiel in Gang: Zwischen der Frage, ob Väter auch Mutterschaftsurlaub nehmen konnten, über einen Dialog mit der Apothekerin (Tina Rottensteiner), die alle Babymilch-, Schnuller- und Windelsorten kannte, bis zu hoch spritzendem Wasser beim Windelwechseln mit Handwerkerhandschuhen und Schaukeln der Babyschale im richtigen Rhythmus: Diese Fallstricke des Elternseins bildeten die Schauspielenden sprachlich wie gestisch humorig ab, sodass sich das Publikum mühelos in vielen Handlungssträngen wiedererkennen konnte. Als die Babyschale half, einen Drogenschmuggel mit einem mysteriösen Kapuzenmann (Alexander Flache) zu realisieren, war das Chaos schließlich perfekt.

Marie durfte übrigens bei den drei Vätern bleiben und hatte es fortan gut – ein versöhnliches und mit viel Applaus belohntes Ende einer spitzenreichen, sehenswerten Komödie.

Die nächsten Aufführungen Beim nächsten Termin der städtischen Theaterreihe ist am 23. Januar eine Bühnen-Adaption des Psycho-Thrillers „Passagier 23“ von Bestsellerautor Sebastian Fitzek zu sehen. Am 4. Februar bringt das Westfälische Landestheater Castrop-Rauxel „Die Vorleserin“ von Bernhard Schlink auf die Bühne. Weitere Infos unter 02842/912 290.

