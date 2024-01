Kamp-Lintfort: Wo jetzt schnell Fernwärme hinkommt

Kamp-Lintfort Das Gebäudeenergiegesetz verlangt saubere Heizungen. Fernwärme scheint vielen eine finanzierbare Lösung. Wer mit einem Anschluss rechnen kann.

Die Strom- und Gaspreise beschäftigen die Menschen nach wie vor. Das sogenannte Heizungsgesetz, das zum 1. Januar in Kraft getreten ist, treibt die Bürgerinnen und Bürger um - auf der Suche nach einer bezahlbaren Lösung. Voll im Trend ist da die Fernwärme. Die Stadtwerke Kamp-Lintfort bestätigen, dass es eine enorm hohe Nachfrage gebe. Denn das lokale Fernwärmenetz wird mit Abwärme des Abfallentsorgungszentrums Asdonkshof betrieben. Diese ist annähernd emissionslos und wird den erneuerbaren Energien gleichgestellt. Aber: Nicht alle Haushalte, die es wünschen, werden an die Leitung angeschlossen werden können. Manche Menschen wollen mit einer Photovoltaik-Anlage aus der Preis-Misere raus. Wir haben bei den Stadtwerken nachgefragt, worauf sich die Kamp-Lintforter bei Thema Energie in den nächsten Monaten einstellen müssen.

Stichwort Fernwärme: Das scheint aus Sicht der Verbraucher ja die einfachste und günstigste Lösung zu sein, um dem Habeckschen Heizungsgesetz gerecht zu werden. Wie weit können die Stadtwerke dem Wunsch der Kunden entgegenkommen?

Alle Kundenwünsche werden individuell auf Anschlussmöglichkeiten und Wirtschaftlichkeit geprüft.

Wo und wie schnell können und wollen die Stadtwerke mehr Anschlüsse anbieten?

Der Schwerpunkt der Neuanschlüsse wird in diesem Jahr im Bereich der Innenstadt liegen. Das größte Projekt umfasst den Ausbau des Fernwärmenetzes im Bereich der Moerser Straße, von der L 287 bis hin zum Prinzenplatz und der Freiherr-vom-Stein-Straße. Im Zuge des Projektes verlegt das Unternehmen auch Leitungen zu den benachbarten Straßen Pappelstraße, Konradstraße, Ringstraße bis zur Bertastraße. Weitere Projekte sind der Ausbau entlang der Moerser Straße bis zum Busbahnhof, der Bogenstraße (zwischen der Wilhelm- und Laagdickstraße) und deren Verbindung zur Friedrichstraße. Das Baugebiet „Kleine Heide“ am Bendsteg könnte, je nach Baufortschritt, ebenfalls schon 2024 angeschlossen werden. Auch Interessierte im Bereich der Südstraße können angeschlossen werden. Die Ausbaugeschwindigkeit des Fernwärmenetzes in den einzelnen Stadtteilen wird unterschiedlich sein und kann selbst innerhalb der Quartiere variieren. Der Ausbauplan hängt von vielen unterschiedlichen Faktoren ab,

Wie hoch werden die Investitionen sein, die die Stadtwerke im kommenden Jahr dafür einplanen können?

Weitere aktuelle Nachrichten aus Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn:

Im Jahr 2024 wird unsere Tochtergesellschaft Stadtwärme GmbH ca. 3 Millionen Euro in den Netzausbau investieren.

Stichwort Preise: Worauf müssen sich die Kamp-Lintforter bei den Strom- und Gaspreisen in den nächsten Monaten einstellen angesichts der CO₂-Bepreisung und angesichts der Preisentwicklung auf den Märkten?

Wir erhöhen die Strom- und Gaspreise nicht. Einzige Ausnahme ist die Weitergabe der Mehrwertsteuererhöhung von 7% auf 19 %, die vermutlich ab dem 1. März 2024 auf die Gaskunden zukommt.

Wo lagen die Preise im Dezember, wo liegen sie jetzt?

Preise sind unverändert zum Vorjahr und auf unserer Internetseite veröffentlicht.

Wirkt sich die Preisentwicklung auch auf den Fernwärmepreis aus?

Indirekt ja, denn bei der Festlegung der Preise für die Fernwärme gilt die sogenannte mit dem Kunden vereinbarte Preisgleitklausel, die mit den enthaltenen Preisindizes (u.a. die Entwicklung Strom- und Ölpreis, wobei der CO₂-Preis automatisch über Ölpreis enthalten ist) den Fernwärmepreis ergibt.

Stichwort Photovoltaik: Wieviele Einspeiser gibt es aktuell bei den Stadtwerken?

Im Netzgebiet Kamp-Lintfort haben aktuell wir 635 EEG-Anlagen (erneuerbare Energien), davon 624 PV-Anlagen.

Wie hoch ist der Anteil der Privathaushalte bei den Einspeisern?

Bei den EEG-Anlagen handelt es sich um 590 Kleinanlagen ( u.a. private Haushalte, Kleingewerbe) und 45 größere Anlagen ( z.B. Kunden aus Industrie/Gewerbe).

Wenn man die Entwicklung betrachtet: Gibt es da einen bestimmten Punkt, an dem Zahlen in die Höhe gegangen sind?

Die Inbetriebnahmen schwanken jährlich. Im Jahr 2022 gab es mit 90 Neuanlagen den größten Zuwachs. 2021 waren es 63 Anlagen. Für 2023 liegen uns noch keine endgültigen Zahlen vor.

Wieviel Cent erhalten Einspeiser pro kWh?

Die Vergütung variiert und ist abhängig von der Inbetriebnahme der Anlage und wird zusätzlich durch die Höhe der Leistung der Anlage bestimmt. Eine z. B. im August des Jahres 2023 in Betrieb genommene Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 0-10 kWp (entspricht den Anlagen von Privathaushalten) erhält einen Vergütungssatz von 8,2 Cent/kWh für den Strom, der über den Eigenverbrauch ins Netz eingespeist wird.

Wieviel Prozent des Energieverbrauchs können die Stadtwerke mit dem Einspeiserstrom decken?

Da der Strom nach Abzug des Eigenverbrauchs der Anlagenbetreiber direkt ins Verteilnetz eingespeist wird (Verteilnetzbetreiber ist die Westenergie), wirkt sich die eingespeiste Strommenge nicht unmittelbar auf Anteile des Energieeinkaufs der Stadtwerke aus.

Täglich wissen, was in Moers und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den NRZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland