Kamp-Lintfort: Jugendlicher schubst Seniorin (84) in Busch

Kamp-Lintfort Zwei Jugendliche nähern sich einer Kamp-Lintforterin, einer schubst sie und entreißt die Tasche. Polizei vermutet Zusammenhang mit Moerser Fall.

Eine 84-jährige Seniorin ist am Samstagvormittag von einem Jugendlichen beraubt worden. Wie die Polizei mitteilt, war die gegen 9.45 Uhr auf der Freiherr-vom-Stein-Straße unterwegs, um dort ihre Einkäufe zu erledigen. Dort wurde die Seniorin auf zwei Jugendliche in Höhe eines Bogensportgeschäftes aufmerksam.

In Höhe eines Cafés näherte sich einer dieser Jugendlichen von hinten der Kamp-Lintforterin und schubste diese unvermittelt in einen Busch. Anschließend versuchte der Jugendliche der Seniorin ihre Einkaufstasche zu entreißen, was ihm nach kurzer Gegenwehr auch gelang. Die 84-Jährige wurde durch den Sturz leicht verletzt.

Der zweite Jugendliche ist einfach verschwunden

Der Dieb flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Der andere Jugendliche war nicht mehr zu sehen. Der Täter wird als männlich, etwa 15 bis 16 Jahre alt und ungefähr 160 bis 170 cm groß beschrieben. Ein ähnliches Aussehen soll der Jugendliche haben, der zuvor neben dem Täter gestanden hatte, dabei allerdings etwas größer sein.

Bei der entwendeten Einkaufstasche handelt es sich um eine gräuliche Einkaufstasche.

Polizei ermittelt: Gibt es einen Zusammenhang zu einem Moerser Fall?

Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können. Diese nimmt die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842/9340 entgegen. Ob die Tat mit dem Raubüberfall auf eine 85-Jährigen in Moers am gleichen Tag in Verbindung steht, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen, heißt es.

