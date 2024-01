Karneval Karneval in Moers: So ausgelassen feiert die KG Lusticana

Moers Die KG Lusticana hat zur Gala-Sitzung eingeladen. Die Partys sind immer etwas Besonderes. Und es gibt einen, der mächtig schwer zu tragen hat.

Kein Auge bleibt trocken, kein Sitz leer, wenn die KG Lusticana zur Gala-Sitzung lädt. Der Saal ist mit weit über 100 Karnevalisten rappelvoll, die Stimmung ausgelassen und die Kostüme der Gäste sind fantasievoll. Bis weit nach Mitternacht wird gesungen und geschunkelt. „Endlich können wir wieder den grauen Alltag für einen Moment vergessen und das Leben in vollen Zügen genießen“, schreibt Bürgermeister Christoph Fleischhauer in seinem Grußwort und trifft damit exakt die Stimmung der Karnevalsgesellschaft.

Mit viel Applaus, natürlich im Stehen, werden die Aktiven empfangen. Das Moerser Prinzenpaar Manuel I. und Melanie I. gibt sich die Ehre. Festlich – weiß-blau – gekleidet marschieren die beiden durch den tobenden Empfang. Umgeben von kleinen und großen Jecken entern sie die Bühne und sorgen gleich zu Anfang für Stimmung. Viele Gäste haben sich für ihr Kostüm etwas Besonderes einfallen lassen, echte Hingucker sind dabei. „Hat das Blümchen einen Knick, war der Schmetterling zu dick“, steht auf dem Oberteil eine Dame.

Die Stimmung in Moers ist nicht zu toppen

Die Stimmung ist nicht zu toppen. Als die kleine Tanzgarde im roten Outfit mit sorgfältig gepflochtenen Zöpfchen ganz aufgeregt auf ihren Auftritt wartet, werden die Mädchen laut und lustig begrüßt, Handys gezückt und natürlich mit Händeklatschen empfangen. Lou, Mila, Felia, Lara, Ema, Emma und Lina machen eine tolle Figur auf der Bühne genauso wie die große Garde, die hervorragende sportliche Tanzleistungen zeigt.

Während sich die Jecken schon ein Bierchen schmecken lassen, steckt Ralf Lockschen noch mitten in der Arbeit. Er ist der Organisator der Veranstaltung, der die Fäden in der Hand hält. Das „Mädchen für alles“ ist gefragt und arbeitet, während die anderen schon den Festabend eingeläutet haben. Vor allem trägt er ein schweres Los auf der Galasitzung: Er hat mindestens zwölf Orden um den Hals baumeln. „Jeder ist mindestens 300 bis 400 Gramm schwer“, verrät er. Der neueste natürlich ganz vorne: Meerbeck im Wandel der Zeit. Mit Max an der linken Seite des guten, alten Stadions und Moritz an der rechten – bunt, wie man sich das neue Stadion vorstellt.

In Moers wird beim Karneval gefeiert und gearbeitet

Es gibt noch einige andere, die mit viel Arbeit dafür sorgen, dass die Stimmung im Saal auf dem Höhepunkt bleibt und die Menschen ihren Spaß haben. Das ist unter anderem Elena Günther (26), die Bierkästen stemmt, um direkt an den Tischen die Flaschen rauszuholen. Sie malocht an dem Abend genauso wie Luca Kaiser (25), der die andere Seite des Raums bedient.

Ehrungen Der Prinz kütt: Bei der KG Lusticana-Barbara Moers-Meerbeck e.V. gingen in diesem Jahr bei der Gala-Sitzung zwei Personen in die Bütt: der Präsident mit dem passenden Karnevalsnamen Christoph Prinz und Vizepräsidentin Hannelore Fuchs. Natürlich wurden auch in dieser Session wieder Ehrungen vorgenommen und Orden verliehen. Der Lusticus geht an Anja Reutlinger, die als graue Eminenz unglaublich viel Arbeit im Hintergrund leistet. Sie war allerdings am Samstag verhindert und konnte den Preis nicht persönlich entgegennehmen.

„Wie auch in den letzten Jahren besteht unsere Sitzung aus einem hausgemachten Programm, das abwechslungsreich und liebevoll gestaltet ist“, erzählt Michelle Braun, die auch in der Tanzgarde agiert. Die Show ist wie immer geschrieben von Susanne Prinz und Sabrina Grunnert. Sie haben sich eine Mittelmeerkreuzfahrt zum Thema gemacht, die verschiedene Länder anfährt. Die Tanz- und Showeinlagen werden – auf die Reiseziele zugeschnitten – von der großen Garde, den Meerbecker Rebellinnen, dem Elferrat und Mitgliedern aus den Reihen der Lusticana präsentiert. Auch da kommen die Kleinen wieder ganz groß raus. In Piratenkostümen sehen sie hinreißend aus und machen eine attraktive Figur.

Wie man mit begrenzten finanziellen Mitteln und einem Verein mit nur circa 50 Mitgliedern einen unvergesslichen Abend gestalten kann, stellt die KG Lusticana mal wieder unter Beweis. Denn die Lust, ausgelassen zu feiern, zu singen und zu lachen, ist ungebrochen groß.

