Wie wird das Wetter an Karneval 2024 in Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn? (Symbolfoto).

Moers/Kamp-Lintfort/Neukirchen-Vluyn Altweiber und Karnevalszüge locken nach Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn. Spielt das Wetter mit? Experten geben eine Einschätzung.

Die fünfte Jahreszeit ist auch in Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn längst angekommen. In den kommenden Tagen locken Rathausstürme, Partys und Karnevalszüge die Jeckinnen und Jecken in die Kommunen. Da viele Veranstaltungen im Freien an den Start gehen, hat auch die Frage nach dem Wetter eine große Bedeutung. Wie wird das Wetter über die Karnevalstage in der Region? Die Redaktion hat beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Essen nachgehorcht.

Wenn am Donnerstag (8. Februar) die Altweiber-Veranstaltungen rund um die Rathäuser laufen, dann ist es „deutlich kälter geworden“, prognostiziert ein DWD-Meteorologe. „Es kann sein, dass es frühmorgens auch leichten Frost gibt“, erklärt er. Der weitere Verlauf des Tages wird ungemütlich. Zwar starte der Donnerstag voraussichtlich trocken, aber: „Spätestens ab 11 Uhr kommt sehr viel und anhaltender Regen, der hält sich dann bis Freitagmittag.“

Karneval in Moers: Wie wird das Wetter beim Nelkensamstagszug 2024?

Der Regen prasselt dann „in einem Stück durch“ herunter. Die Temperaturen sinken zudem, am Donnerstag erwartet der DWD maximal 6 Grad. Starke Winde, die in der Vergangenheit so manche Karnevalsveranstaltung haben platzen lassen, seien indes kein Thema. „Es ist zwar ein bisschen windig, aber das bleibt absolut unauffällig.“

Wie wird das Wetter beim Nelkensamstagszug zwischen Duisburg und Moers 2024? (Archivbild) Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Am Freitag steigen die Temperaturen wieder. Mit maximal 14 Grad seien sie dann „ungewöhnlich mild“, so der Meteorologe. Dann sind auch nur noch „einzelne Schauer“ möglich, ansonsten bleibt es ganztägig bedeckt. Ein Trend, der sich auch am Samstag durchzieht, an dem der große Nelkensamstagszug startet. Zwar sei hier die Prognose noch nicht ganz sicher, aber: „Es bleibt stark bewölkt, manchmal kann es regnen, aber nicht viel.“

„Stark bewölkt“ bleibt es auch am Rosenmontag, wenn die Züge in Neukirchen-Vluyn und Kamp-Lintfort starten. „Hier und da“ kann dann „ein bisschen“ Regen fallen, die großen Regenmassen bleiben aber wohl aus. Der DWD rechnet mit Temperaturen zwischen 10 und 12 Grad.

Weitere aktuelle Nachrichten aus Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn:

Täglich wissen, was in Moers und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den NRZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland