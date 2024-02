Andre Verfürth (links) erwartet an Altweiber und Nelkensamstag hunderte Gäste in seiner Traditionsgaststätte „Haus Engeln“ in Moers-Asberg.

Veranstaltungen Karnevals-Partys in Moers: In diesen Kneipen wird gefeiert

Moers Nach dem Karnevalszug geht die Party für viele Jecke erst los. Was beliebte Bars und Restaurants in Moers an Altweiber und Nelkensamstag planen.

Die fünfte Jahreszeit läuft stark auf ihren Höhepunkt zu. Mit den Rathausstürmen an Weiberfastnacht beginnt die Zeit des ausgelassenen jecken Treibens. In zahlreichen Kneipen, Bars und Restaurants gibt es für Närrinnen und Narren die Gelegenheit, kostümiert einzukehren und weiterzufeiern. Unsere Redaktion hat eine Übersicht über einige Karnevalspartys in Moers zusammengestellt. Diese Liste erhebt jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

An beiden großen Karnevalstagen öffnet das „Haus Engeln“ seine Türen an der Römerstraße 348. Am Donnerstag lädt die KG Humorica 69 e.V. ab 18 Uhr (Einlass ab 17 Uhr) zur großen Altweiberparty. Besucher erwartet dort Live-Musik von der Ardo Band. Auf der Kegelbahn wartet zudem eine Sektbar mit eigenem DJ. Tickets gibt es für Spätentschlossene noch an der Abendkasse. Auch nach dem Zug am Samstag wird in der Asberger Gaststätte gefeiert (Eintritt frei). Betreiber Andre Verfürth rechnet über den Tag verteilt mit rund 300 Gästen: „Wenn die Eltern ihre Kinder vom Zug nach Hause gebracht haben, geht es ab 15 Uhr richtig los. Auch viele Vereine sind dabei, das wird wie immer ganz lustig.“

Karneval in Moers: Café Mondrian und Dschungel Club setzen auf Sicherheitspersonal

Eine Besonderheit unter den Moerser Karnevalspartys bietet das „Café Mondrian“ in der Moerser Altstadt am Nelkensamstag. „Wir werden so gut wie keine Karnevalsmusik spielen“, stellt Mitarbeiterin Sabrina Krüger in Aussicht. In entspannter Atmosphäre können rund 100 Besucherinnen und Besucher gleichzeitig in dem ausgeräumten Lokal oder auf der überdachten Außenterrasse zu den Klängen eines Live-DJs feiern. Für jecke Stimmung soll das kostümierte Mondi-Team sorgen, auch bei den Feiernden ist eine Verkleidung erwünscht, jedoch nicht verpflichtend. „Wir hoffen auf besseres Wetter als letztes Jahr, da hatte es sich nach dem verregneten Zug etwas verlaufen“, sagt Krüger. Los geht es um 15 Uhr. Weil das Lokal ausnahmsweise Türsteher einsetzt, werde ein „kleiner Obolus“ als Eintritt verlangt.

Verschärfte Sicherheitsauflagen gelten nach dem Nelkensamstagszug auch im „Dschungel Club“ an der Viktoriastraße 36 in Scherpenberg. „Es ist das einzige Mal im Jahr, wo wir Security-Personal einsetzen“, berichtet Stephan Müller, dessen Ehefrau Monika das Szene- und Rock-Café betreibt. Diese Maßnahme sei wichtig, damit sich alle Gäste sicher und wohlfühlen. „Manche können nach dem Zug kaum noch stehen. Die brauchen wir hier im Dschungel natürlich nicht.“ Müller gehe davon aus, dass es wie in den Jahren zuvor „brechend voll“ werden und eine „Bombenstimmung“ herrschen dürfte. Um 15 Uhr beginnt die Karnevalsfeier, der Eintritt kostet 5 Euro. Die bis zu 200 Gäste erwarte bis zu dem noch offenen Ende „Tanz und Party in allen Räumen“. Erfahrungsgemäß leeren sich die Tanzflächen gegen 23 oder 24 Uhr, schließlich fangen die Jecken auch früher an als bei normalen Partys, berichtet Stephan Müller.

Karneval feiern in Moers: Diebels Live und Bollwerk planen Veranstaltungen

Das „Diebels Live“ steht über die nächsten Tage ebenfalls ganz im Zeichen des Karnevals: Nach dem morgendlichen Möhnenfrühstück steigt ab 17 Uhr die Altweiberparty mit DJ in dem traditionellen Restaurant an der Homberger Straße 26. Auch rund um den Nelkensamstagszug hat Inhaberin Corinna Wenders mit ihrem Team ein Programm inklusive Schankanlage im Außenbereich auf die Beine gestellt. „Wir starten die Nelkensamstagsparty um 11.11 Uhr. Kommt frühzeitig, wir hoffen auf gute Stimmung und freuen uns auf euch“, kündigt Wenders in einem Facebook-Video an.

Eine weitere Anlaufstelle für jecke Partygänger nach dem Moerser Nelkensamstagszug ist das „Bollwerk 107“. Wie das Team mitteilt, wird in der Event-Location am Bahnhof ab 16 Uhr die Nacht mit Musik von Live-DJs durchgefeiert: Das Ende der Karnevalsparty ist auf 5 Uhr angesetzt. Eine Verkleidung ist ausdrücklich erwünscht – allerdings nur in einem gewissen Rahmen: „Wir bitten euch bei eurer Kostümwahl auf diskriminierende Kleidung zu verzichten“, heißt es von den Veranstaltern. Die Tickets sind ausschließlich an der Abendkasse erhältlich.

Karneval in Moers: Große Auswahl an Kneipen nach dem Nelkensamstagszug

Im Partyangebot der Grafenstadt darf natürlich „Die Röhre“ an der Weygoldstraße 10 nicht fehlen. Bei der „Kult-Party nach dem Nelkensamstagszug“ wird ab 16 Uhr unter Begleitung eines Live-DJs getanzt und gefeiert, versprechen die Organisatoren der Feier.

Im Irish Pub „Fiddlers“ am Kastellplatz sind Närrinnen und Narren mit und ohne Kostüm willkommen. Foto: Volker Herold / Funke Foto Services

Sowohl an Altweiber als auch am Nelkensamstag wird im „Fiddlers“ gefeiert. Am Donnerstag startet der Irish Pub am Kastell gegen 17 Uhr ohne Kostümzwang ins närrische Treiben. Zwei Tage später beginnt die Party direkt im Anschluss an den Zug. Auch das „Café Extrablatt“ am Altmarkt plant Veranstaltungen an beiden Tagen. Hier wird an Weiberfastnacht ab 15 Uhr mit dem Karnevals-DJ Andy J gefeiert. Am Samstag geht es sogar noch eine Stunde eher los.

Wer noch ein Lokal zum Feiern sucht, könnte auch das „Jedermann“ in Moers-Hülsdonk, Geldernsche Straße 16, ansteuern. Dort steht am Donnerstag, 8. Februar, ab 18 Uhr der große „Altweiberball“ an. Am Plattenteller wird DJ Michael Hansen (früher in der Kultdisco „Cobra“) auflegen und dafür sorgen, dass die Möhnen tanzen, schunkeln und mitsingen können, lockt das Team vom „Jedermann“. Nach über zehn Jahren Abstinenz freue er sich sehr auf den Abend und werde unter dem Motto „Greatest Hits Only“ auflegen. Am Nelkensamstag, 10. Februar, ab 17 Uhr heißt es direkt nach dem Zug wieder: „Moers Helau im Jedermann“. Der Moerser DJ Michael Victor legt wie jedes Jahr am Karnevalssamstag für die Jecken auf und wird mit einer Mischung aus Karnevalsliedern, Partyklassikern und den neuesten Charthits unterhalten. Auch die Karnevalsfreunde Holderberg werden wieder mit der ganzen Truppe im „Jedermann“ feiern und für eine besondere närrische Stimmung sorgen.

