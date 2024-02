Kinder- und Jugendmusikfestival: Aktionen in vier Städten

Kamp-Lintfort/Moers/Neukirchen-Vluyn/Rheinberg Das 18. Kinder- und Jugendmusikfestival Kloster Kamp bindet Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg ein. Das ist 2024 geplant.

Durch Musik und Tanz Grenzen überwinden und das Miteinander von Kindern und Jugendlichen stärken – Laut Veranstalterin Jeanette von der Leyen stehen diese Aspekte beim Kinder- und Jugendmusikfestival Kloster Kamp im Vordergrund. Das Education Projekt des Kammermusikfestes Kloster Kamp geht in diesem Jahr in die 18. Runde. Zwischen dem 28. Februar und dem 28. April werden professionelle Musiker, Musical-Darsteller sowie Musik- und Tanzpädagogen mit Kindern verschiedener Altersgruppen im Rahmen dreier unterschiedlicher Formate Performances erarbeiten. Dabei werden erstmalig alle vier Städte der „wir4“-Region, sprich Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg, eingebunden.

Den Auftakt gestaltete das Violinenduo „The Twiolins“. Ihr szenisches Mitmachkonzert mit dem Titel „Hurra, wir spielen ein Konzert“ wird findet an zwei Terminen statt: Am Mittwoch, 28. Februar, werden die beiden Violinisten mit etwa 300 angemeldeten Zweitklässlern in der Stadthalle Rheinberg musizieren und tanzen. Sie nehmen dabei die Rollen von Eichhörnchen und Igel ein, die ein Konzert veranstalten wollen, aber dazu die Hilfe der teilnehmenden Kinder benötigen.

In Moers richtet sich das Konzertangebot vornehmlich an „Kinder, die von ihrem Elternhaus aus weniger mit Kultur und Musik in Kontakt kommen“, wie Eva Marxen, Leiterin des Kulturbüros Moers erläutert. Das Konzert findet am Donnerstag, 29. Februar, mit 150 angemeldeten Kindern im Martinstift Moers statt. Das Moerser wie auch das Rheinberger Kulturbüro fördern das Festival durch die Bereitstellung von Veranstaltungsräumen und der Organisation des Bustransfers der Kinder.

Hamburger Musical-Darsteller kommen im März nach Neukirchen-Vluyn

Wohl am bekanntesten ist das Kinder- und Jugendmusikfestival für die Vergabe des „Musical@School-Projekts“ an eine Schule der Region, in dessen Rahmen Schülerinnen und Schüler einer Jahrgangsstufe innerhalb von fünf Tagen ein Musical einstudieren. Professionelle Musicaldarsteller aus Hamburg stehen ihnen zur Seite. „Unser ‚Paradepferd‘ ist dem Feedback der Schulen zufolge ein nachhaltiges Projekt – eine langfristige Investition in die Schule“, erklärt von der Leyen stolz. Mutlu Kuzu, Schulleiter der Gesamtschule Niederberg, zeigt sich erfreut, das Hamburger Musical-Team vom 18. bis zum 22. März an seiner Schule willkommen heißen zu dürfen. Die Aufführung des Musicals „Der Fluch der Schule“ mit den Schülerinnen und Schülern der sechsten Jahrgangstufe findet am Freitag, 22. März um 17 Uhr in der Kulturhalle Neukirchen-Vluyn statt. Eine Ticketreservierung vorab ist nicht notwendig. Der Eintritt ist frei.

Jeannette Freifrau von der Leyen, Gesamtleiterin des 18. Kinder- und Jugendmusikfestival Kloster Kamp. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Zum Abschluss des Musikfestivals werden Grundschüler der Ernst-Reuter-Schuler gemeinsam mit Kammermusikern, darunter Alexander Hülshoff, Initiator des Kammermusikfestivals und Cellist, das Familienkonzert „Ludwig und das freche F“ aufführen. In dem Singspiel von Komponist Philipp Matthias Kaufmann steht der junge Ludwig van Beethoven im Vordergrund der Handlung. Als eine der Tasten seines Klaviers nachts zu ihm zu sprechen beginnt, nimmt das Stück fahrt auf. Ob es sich hier bloß um einen Traum Ludwigs handelt, können Jung wie Alt am Sonntag, 28. April, um 11 Uhr in der Kamp-Lintforter Stadthalle erfahren. Auch bei dieser Veranstaltung fallen keine Eintrittskosten an. „Es geht darum, junge Kinder an schöpferisch-kreative Prozesse heranzuführen“, hebt Hülshoff hervor.

Sponsoren aus Moers, Neukirchen-Vluyn und Kamp-Lintfort unterstützen das Musikfestival für Kinder

Ohne Sponsoren, Förderer und Unterstützer ist ein Festival kaum zu stemmen. Das weiß auch Jeannette von der Leyen: „Es sind verdammt viele Schultern, auf denen ein solches Festival heute ruht“. Die Stadtwerke Kamp-Lintfort, die Volksbank Niederrhein, der Rotary Club Kamp-Lintfort/Grafschaft Moers sowie die Bürgerstiftung Moers unterstützen das Kinder- und Jugendmusikfestival Kloster Kamp finanziell. „Wir freuen uns, dass wir ein Projekt unterstützen dürfen, bei dem das Mitmachen im Vordergrund steht“, sagt Klaus Hegemann, Präsident des Rotary Clubs. Und auch der Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung Neukirchen-Vluyn Kurt Best äußert seine Begeisterung über den nachhaltigen Nutzen des Festivals für die teilnehmenden Kinder, bei dem diese ihm zufolge „ihre Stärken zeigen und das Miteinander erfahren zu können“.

Es sind verdammt viele Schultern, auf denen ein solches Festival heute ruht. Jeannette Freifrau von der Leyen.

In der 18-jährigen Festivalgeschichte konnten Jeannette von der Leyen und Alexander Hülshoff laut eigener Auskunft weit über 8000 Kinder auf die Bühne bringen. „Bei uns stehen schlicht und ergreifend immer die Kinder im Vordergrund“, unterstreicht von der Leyen. Weitere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen sind online unter www.kammermusikfest-klosterkamp.de/kindermusikfestival einsehbar.

Weitere aktuelle Nachrichten aus Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn:

Täglich wissen, was in Moers und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den NRZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland