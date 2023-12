Gesundheit Krankenhaus in Moers als Diabeteszentrum ausgezeichnet

Moers In Moers hat ein Krankenhaus eine spezielle Zertifizierung erhalten. Was die Klinik erfüllen muss und was ein Arzt über die Krankheit sagt.

Für die hohe Qualifikation der Mitarbeiter*innen und die Erfüllung zahlreicher Leistungsmerkmale sowie ein klar definiertes Behandlungs- und Überweisungsmanagement hat die Klinik für Diabetologie am Moerser St. Josef-Krankenhaus das Siegel „Diabeteszentrum DDG“ von der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG) erhalten. Das geht aus einer Mitteilung des Krankenhauses hervor.

Die DDG zeichnet demnach damit Einrichtungen aus, die eine hohe Qualität in der Diabetesbehandlung bieten. Dazu gehört auch, dass das gesamte Diabetesteam jährlich eine Vielzahl von Patient*innen betreut und so die nötige Erfahrung für die zuverlässige Diagnose, die optimale Diabeteseinstellung, Patientenschulung und Behandlung sammeln. „Wir freuen uns sehr über diese Anerkennung unseres Engagements“, wird Dr. Andreas Adler, Chefarzt der Klinik für Diabetologie am St. Josef Krankenhaus, zitiert „sie ist für uns ein weiterer Ansporn, unsere Patient*innen optimal zu behandeln.“ In der Klinik werden etwa 76 Patient*innen mit Typ-1-Diabetes und 3.500 Patient*innen mit Typ-2-Diabetes pro Jahr betreut.

Weitere aktuelle Nachrichten aus Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn:

„Diabetes ist die Volkskrankheit Nr. 1 in Deutschland“, erklärt Dr. Adler, „über sechs Millionen Menschen sind betroffen. Weil die Krankheit sehr komplex ist, braucht jeder Patient eine speziell auf ihn zugeschnittene Behandlung.“ Diabetes verursache häufig zunächst keine Beschwerden, führt unbehandelt jedoch zu ersten Folgeerkrankungen. Es kann zu Schlaganfall oder Herzinfarkt, Nierenleiden, Amputationen oder Erblindungen kommen. Eine erfolgreiche Diabetesbehandlung erfordert dabei geschultes und erfahrenes Personal, sowohl Fachärzt*innen, Diabetolog*innen als auch Diabetesberater*innen, die umfassend Fachkenntnisse in der Diabetesbehandlung haben.

Das Siegel „Diabeteszentrum DDG“ garantiere, dass in der Einrichtung diese hohe Qualifikation vorhanden ist. „In der Klinik für Diabetologie arbeiten Ärzt*innen und Diabetesberater*innen, die umfassende Fachkenntnisse in der Diabetesbehandlung haben. Die Patient*innen werden darüber hinaus geschult, wie sie den Alltag mit ihrer chronischen Erkrankung am besten meistern“, sagt DDG-Präsidentin Prof. Dr. Monika Kellerer.

Die Klinik für Diabetologie am St. Josef Krankenhaus (Archivfoto) ist jetzt zertifiziert. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Sehr wichtig sei es beispielsweise zu vermitteln, wie sich der Patient richtig Insulin spritzt. In der Klinik für Diabetologie erfolgen die Schulungen nach den Richtlinien der DDG: „Der Patient kann sich darauf verlassen, dass die Inhalte dem neuesten Stand der Wissenschaft entsprechen“, so Kellerer. Um das Zertifikat zu erhalten, musste die Klinik für Diabetologie am St. Josef Krankenhaus die leitliniengerechte Betreuung von Diabetespatient*innen durch Nachweis von Qualitätsstandards und Behandlungszahlen entsprechend den strengen Richtlinien der DDG nachweisen. Auch Kooperationen mit anderen

Fachärzt*innen wie Augen- und Nierenärzten wurden gefordert. „Bei Diabetes ist es besonders wichtig, dass die verschiedenen Fachrichtungen gut zusammenarbeiten“, sagt Chefarzt Dr. Adler. Das erhöht die Chance für den Patienten, gefürchtete Folgeerkrankungen wie Erblindung und Niereninsuffizienz zu verhindern. Das Siegel „Diabeteszentrum DDG“ gilt für drei Jahre, dann muss die Klinik für Diabetologie erneut nachweisen, dass sie die strengen Kriterien der DDG erfüllt.

Täglich wissen, was in Moers und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den NRZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland