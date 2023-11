Lauter Knall und Rauch in Kamp-Lintfort: Das war der Grund

Kamp-Lintfort In Kamp-Lintfort hat sich nach einem Knall starker Rauch gebildet. In einem Teil der Stadt fiel der Strom aus. Die Feuerwehr nennt die Ursache.

Ein lauter Knall und die folgende starke Rauchentwicklung in einem Betriebsgebäude an der Friedrich-Heinrich-Allee hat bei Anwohnern in Kamp-Lintfort für Verwunderung gesorgt. Wie die Feuerwehr der Stadt Kamp-Lintfort mitteilt, ist das laute Geräusch auf ein Stromkabel zurückzuführen, das am Mittwochnachmittag gegen 15.26 Uhr bei Erdarbeiten durch einen Bagger beschädigt worden ist. Als die Feuerwehr eintraf, konnte sie glücklicherweise keinen Brand feststellen. Auch waren keine Menschen mehr in dem Gebäude.

Die Einsatzkräfte konnten das Gebäude mit Atemschutzmasken betreten und den Rauch nach etwa einer Stunde abziehen lassen, so die Feuerwehr. Das zerstörte Kabel hatte indes weitere Auswirkungen: In der näheren Umgebung fiel der Strom aus. „Der Energieversorger schaltete das Objekt stromfrei und konnte nach einer Notreparatur den Strom wieder zuschalten“, heißt es in der Mitteilung der Feuerwehr. Die Polizei habe währenddessen den Verkehr an der Friedrich-Heinrich-Allee abgesichert.

Weitere aktuelle Nachrichten aus Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland