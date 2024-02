Moers: Aldi-Dieb auf der Flucht – Polizei fahndet mit Foto

Moers Nach Diebstählen in mehreren Aldi-Märkten veröffentlicht die Polizei Überwachungskamera-Bilder. Besonders eine Eigenschaft des Täters fällt auf.

Die Polizei sucht weiter nach einem Mann, der am 19. Juni Diebstähle in mehreren Aldi-Filialen in Moers begangen hat. Der unbekannte Täter hatte in den Stadtteilen Genend und Eick zugeschlagen. Mit einem anderen Täter, der bereits ermittelt werden konnte, soll der Mann Waren im Eingangsbereich der Läden postiert und diese dann mithilfe des Komplizen aus dem Markt gebracht haben, wie die Kreispolizeibehörde mitteilt.

Da der Mann weiterhin auf der Flucht ist, hat ein Richter des Amtsgerichtes Moers jetzt die Bilder aus den Überwachungskameras der Läden zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben. Der noch gesuchte Mann ist schlank und hat kurz rasierte dunkle Haare. Besonders auffällig seien die Geheimratsecken des Ladendiebes, so die Polizei. Zum Zeitpunkt der Tat trug er ein blaues Kurzarmhemd, dunkle, kurze Hosen und weiß/dunkelblaue Sneaker. Hinweise nimmt die Polizei in Moers unter der Telefonnummer 02841/1710 entgegen.

Die Polizei fahndet jetzt mit einem Foto nach diesem Ladendieb, der in Moers zugeschlagen hat. Foto: Kreispolizeibehörde Wesel

