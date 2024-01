Moers: Autofahrer streift Radfahrer (12) – und fährt weiter

Moers Bei einem Unfall in Moers hat sich ein zwölfjähriger Radfahrer leicht verletzt. Der Pkw-Fahrer fuhr weiter. So beschreibt ihn die Polizei.

Bei einem Unfall in Moers hat sich am Dienstagmorgen (15. Januar, gegen 7.35 Uhr) ein zwölfjähriger Radfahrer leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, kam es auf der Rheinberger Straße Höhe Rheurdter Straße zum Verkehrsunfall zwischen dem Verletzten und einem Pkw-Fahrer.

Demnach war der Junge aus Moers mit einem Schulfreund auf dem Radweg in Fahrtrichtung Moerser Innenstadt unterwegs. Laut Polizei bog ein in gleicher Richtung wie die Kinder fahrender Pkw an der Kreuzung nach rechts in die Rheurdter Straße ein und touchierte dabei den Zwölfjährigen, der daraufhin stürzte.

Unfall in Moers: So beschreibt die Polizei den Flüchtigen

Anschließend entfernte sich der Autofahrer vom Unfallort, er kümmerte sich nicht um den Jungen und hinterließ auch nicht seine Personalien. Die Polzei beschreibt den Flüchtigen so: männlich, zirka 55 Jahre alt, zirka 1,80 Meter groß, korpulente Statur, dunkle Haare und Vollbart. Er soll mit einem roten SUV mit Moerser Kennzeichen („MO“) unterwegs gewesen sein.

Hinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers telefonisch unter 02841/1710 entgegen.

Weitere aktuelle Nachrichten aus Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn:

