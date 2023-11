Bis Ende 2023 entstehen noch 15 neue Ladesäulen

Enni-Geschäftsführer Stefan Krämer und Bürgermeister Christoph Fleischhauer nahmen an der Mühlenstraße eine neue Ladesäule in Betrieb.

Moers 15 Stromtankstellen für E-Autos sollen im Dezember in Moers in Betrieb gehen. Bis 2025 will Enni 129 weitere Ladesäulen errichten

Bis zum Ende des Jahrzehnts soll Moers ein dichtes Ladesäulennetz bekommen. Allein bis Ende Dezember diesen Jahres sollen noch 15 neue, durch den Bund geförderte Ladesäulen im Stadtgebiet entstehen. Die Enni wird Moers mit einem dichten und am Bedarf ausgerichteten Stromladenetz auf die Mobilitätswende vorbereiten. Dazu hat die Stadt ihrem Tochterunternehmen nach einem Ratsbeschluss jetzt den Auftrag zum Aufbau und Betrieb der Ladeinfrastruktur erteilt.

Bürgermeister Christoph Fleischhauer ist wichtig, dass in der Grafenstadt zukünftig niemand nach einer Stromtankstelle für Elektroautos suchen muss, ohne die die mit der Mobilitätswende verbundenen Klimaziele nicht erreichbar wären. „Ein dichtes Ladenetz stärkt unseren Standort und ist ein Service auch für die Gäste, die Moers als Einkaufsstadt gerade jetzt erst wieder zum Weihnachtsmarkt mit E-Fahrzeugen besuchen.“, so Fleischhauer beim Start des Ausbauprogramms am Parkplatz Mühlenstraße.

Auch in Moers rasant zunehmende Zulassungszahlen

Tanken an der E-Ladesäule soll in Moers künftig an noch mehr Stellen möglich sein. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE Foto Services

Der Gesetzgeber hat mit dem für 2035 verkündeten Aus für Verbrennungsmotoren bei Neuwagen die Weichen zur Elektromobilität gestellt. Dem bundesweiten Trend folgend zeigte die im Frühjahr für Moers durch das Beratungsunternehmen TankE erstellte Machbarkeitsstudie für E-Fahrzeuge rasant zunehmende Zulassungszahlen und damit einen stark steigenden Bedarf an einer geeigneten Ladeinfrastruktur.

Um den zu decken, müssen in der Grafenstadt bis 2035 über 16.000 private, gewerbliche und öffentliche Strom-Tankstellen entstehen. Rund 600 Ladepunkte soll es dann im öffentlichen Raum geben. Um dies umzusetzen, kann die Enni jetzt die Infrastruktur schaffen, Fördermittel generieren und nach Bau den zukünftigen Betrieb sicherstellen. Für den größten Bedarf bei privaten sowie gewerblichen Kunden liefert das Unternehmen individuelle Ladeinfrastruktur, wovon in der Stadt bereits hunderte Kunden Gebrauch machen. Die 165 neuen öffentlichen Ladestationen werden pro Ladepunkt 22 Kilowatt leisten, an denen reiner Ökostrom fließen wird. „Dies war Auflage, um über den Bund rund ein Drittel der Investitionskosten aus dem Förderprogramm Progress.NRW bezuschusst zu bekommen,“ so Geschäftsführer Stefan Krämer.

25 weiter Ladesäulen bis Ende 2025

In den kommenden Jahren wird die Stadt Moers die in der Studie identifizierten idealen Standorte nun sukzessive für Enni bereitstellen. Allein in 2024 sollen im Stadtgebiet verteilt weitere 25 öffentliche Ladesäulen entstehen. Bis 2025 hat sich Enni verpflichtet, 129 Ladesäulen zu errichten, bis 2030 werden es dann 375 öffentliche Ladepunkte sein. Auch die sollen möglichst über Förderprogramme bezuschusst sein. E-Autofahrer können hier mit den üblichen Zahlsystemen tanken.

