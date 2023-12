Moers: Brutaler Dieb klaut junger Mutter die Handtasche

In Moers ist es auf offener Straße zu einem Zwischenfall gekommen, die Polizei sucht Zeugen (Symbolbild).

Moers In Moers ist es auf offener Straße zu einem Zwischenfall gekommen: Der Täter erbeutete eine Handtasche und wendet Gewalt an: Was genau geschah.

In Moers hat ein bislang unbekannter Täter einer jungen Mutter die Handtasche geklaut - und dabei Gewalt angewendet. Wie die Polizei im Kreis Wesel am Montag berichtet, kam es bereits am Freitagnachmittag unweit der Moerser Innenstadt zu der Tat.

Demnach entriss ein bislang unbekannter Mann gegen 17.30 Uhr einer 27- jährigen Frau aus Moers eine braune Handtasche. Die Frau war mit einem Kinderwagen auf der Uerdinger Straße in Höhe einer Haltestelle (Buslinie 912) unterwegs, als ihr der Unbekannte gewaltsam die Handtasche von der Schulter riss. Die Moerserin versuchte noch, die Tasche festzuhalten, wurde durch den Mann aber weggestoßen. Er flüchtete zu Fuß in Richtung Action-Filiale.

Der Täter wird als ca. 175 cm groß, mit schwarzen Haaren und einem Dreitagebart beschrieben. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, die Angaben zur Tat und dem Täter machen können.

