In Moers wird am Samstag, 27. Januar, demonstriert.

Moers Nach dem Treffen von AfD-Mitgliedern mit Neonazis herrscht auch in Moers Entsetzen. Ein buntes Bündnis ruft für Samstag zur Demo auf. Die Infos.

In ganz Deutschland gehen in diesen Tagen zehntausende Menschen auf die Straße, um gegen die AfD zu demonstrieren. Auch in Moers wird es am Samstag, 27. Januar, eine Demonstration geben. Das kündigt das Bündnis „Moers ist bunt, nicht braun“ an.

„Anlass ist die Berichterstattung über ein Treffen in Potsdam, bei dem rechtsradikale, verfassungsfeindliche Ideologen, AfD-Politiker und Unternehmer über einen Plan sprachen, wie man Migrantinnen und Migranten und deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger mit migrantischem Hintergrund aus Deutschland vertreiben und deportieren kann“, heißt es im Aufruf zur Demonstration. Diese verbindet das Bündnis mit dem Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus, der 27. Januar ist internationaler Gedenktag.

„Es ist an der Zeit, Gesicht zu zeigen und unsere Demokratie zu verteidigen: für unsere Stadt, für unser Land, für die Menschen, die hier leben. Wir lassen uns unser Land und unsere Demokratie nicht von Nazis stehlen“, heißt es weiter. Treffpunkt ist am Samstag, 27. Januar, um 11 Uhr der Synagogenbogen an der Oberwallstraße, anschließend führt die Demonstration zum Internationalen Kulturkreis.

Im Aufruf heißt es: „Es spielt keine Rolle, wie Sie zum Gendern stehen, ob Sie Diesel fahren, E-Auto oder Bus, ob Sie Wurst essen oder nur vegan, ob Sie gegen oder für Windkraft sind, hier geht es um mehr, es geht darum, unsere Demokratie zu verteidigen.“ Als Rednerinnen und Redner werden unter anderem Kerstin Radomski (CDU), Ulle Schauws (Grüne), Landrat Ingo Brohl, Jan Dieren (SPD), Ibrahim Yetim (SPD), und Ulrich Hecker angekündigt.

Für den gleichen Tag um 14 Uhr hat ein breites Bündnis aus demokratischen Parteien, Kirchen und anderen Institutionen in Neukirchen-Vluyn zur Demo aufgerufen.

