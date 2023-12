Moers/Kamp-Lintfort/Neukirchen-Vluyn Im Jahr 2023 hatte die Polizei viel zu tun. Hier gibt es die außergewöhnlichsten Fälle in Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn im Überblick.

2023 neigt sich dem Ende entgegen – und damit ein Jahr voller Arbeit für die örtlichen Polizeikräfte. In täglichen Intervallen füllten Mitteilungen über Diebstähle, Unfälle oder Telefonbetrüger das Mail-Postfach der Redaktion. Zwischen allen ernsten Fällen gab es auch einige Meldungen aus Moers, Kamp-Lintfort oder Neukirchen-Vluyn, die zum Schmunzeln oder Staunen angeregt haben. Hier gibt es eine Übersicht der außergewöhnlichsten Polizeieinsätze des Jahres.

Ein Moerser Baumarkt-Besucher wird sicherlich verdutzt geschaut haben, als ihm auf dem Parkplatz mitten im Gewerbegebiet plötzlich ein anmutiges Tier entgegenlief: Ein weißer Hirsch hatte mehrere Rettungskräfte Ende Oktober auf Trab gehalten. Diese versuchten zunächst erfolglos, das Huftier einzukesseln. Später wurde der seltene Hirsch von einem Tierarzt mit einem Gewehr betäubt und in ein Gehege im Rheinberger Ortsteil Alpsray gebracht. Seine Herkunft stellt die Polizei vor Rätsel, schließlich hat sich kein Besitzer gemeldet. Die gute Nachricht: Der Hirsch darf trotzdem bei seiner neuen Herde in Alpsray bleiben.

Tierische Rettungsaktionen: Polizei hilft Schaf in Rheinberg und Gänsefamilie in Neukirchen-Vluyn

Nach Rheinberg rückten Beamte der Kamp-Lintforter Wache im November ebenfalls für einen tierischen Einsatz aus: In der Nähe des Amazon-Geländes war ein Schaf in eine Böschung geraten und steckte seit mehr als einem Tag in einer Brombeerhecke fest. Mit einer Rettungsschere konnte das unverletzte Tier befreit werden – und im Anschluss sogar noch mit seinen drei Rettern für ein gemeinsames Foto posieren.

Ein Schaf hatten die Beamten der Kamp-Lintforter Wache aus einer Hecke in Rheinberg befreit. Foto: Kreispolizeibehörde Wesel

Dass die Polizei auch Tierfreund und -helfer ist, hat sich im Juni auch in Neukirchen-Vluyn bewahrheitet: Dort hatten sich Gänseeltern mit ihren vier Küken verirrt und watschelten an der Pastoratsstraße und dem Vluyner Südring entlang. Von zwei hilfsbereiten Passanten und den Polizeikollegen Sara und Leon konnten die Gänse wieder in Richtung des nahe gelegenen Teichs gelotst werden. So wurde niemand gefährdet und die Familie kam sicher an ihr Ziel.

Mithilfe der Freunde und Helfer fand diese Gänsefamilie wieder zurück zum Teich. Foto: Kreispolizeibehörde Wesel

Ein ungewöhnliches Ziel hatte indes eine Gratulationskarte zur Hochzeit. Diese war per Ballon gen Himmel gesandt worden – und hatte sich bei ihrer Rückkehr an einem Streifenwagen in Moers verfangen. Die Beamten beschlossen prompt, die Karte – dann auch versehen mit den besten Wünschen aus der Wache Süd – an das frisch vermählte Ehepaar Katharina und Martin zurückzusenden.

Diese Hochzeitskarte hatte sich an einem Streifenwagen in Moers verfangen. Foto: Kreispolizeibehörde Wesel

Für Überraschung hat auch eine Nachricht aus dem Kalisto gesorgt. Dort hatten im Mai Diebe zugeschlagen. Ihre Beute: Die apfelgrünen Sonnensegel, die den spielenden Kindern im Beachbereich nur etwa ein Jahr lang Schatten spenden konnten. Den Schaden bezifferte der Kamp-Lintforter Tierpark damals auf etwa 2500 Euro.

Kuriose Diebstähle in Moers und Kamp-Lintfort: Kiesbagger und Discounter-Lachs gestohlen

Noch deutlich höher dürfte der Schaden eines anderen Diebstahldeliktes aus Kamp-Lintfort gewesen sein. Vom Gelände eines Kiesunternehmens haben Unbekannte in einer Oktobernacht einen Minibagger gestohlen. Wirklich gut umgehen konnten sie mit dem entwendeten Fahrzeug aber nicht: Auf kürzester Strecke beschädigten die Täter einen Zaun und eine Schranke, bis ihr Diebesgut unbeschädigt an der Norddeutschlandstraße parkten und flüchteten. Ob sich die Baggerdiebe an dem Verkauf des Gefährts bereichern wollten oder gegen den Kiesabbau protestieren wollten, ist offen.

Das Motiv für einen Kriminalfall von Anfang Januar dürfte umso klarer sein: Damals hatte die Polizei ein Quartett von Ladendieben gesucht. Die zwei Frauen und zwei Männer hatten sich zusammengetan, um Lachs aus einem Discounter an der Bahnhofsstraße in Moers zu stehlen. Na dann: Guten Hunger!

