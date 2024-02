Moers: Diebe stehlen Wohnmobil – Polizei sucht Zeugen

Moers In Moers haben unbekannte Täter zugeschlagen und ein weißes Wohnmobil gestohlen. Das sagt die Polizei über den dreisten Diebstahl.

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein weißes Wohnmobil in Moers gestohlen. Wie die Kreispolizeibehörde in Wesel mitteilt, müssen die Diebe zwischen 20 und 5 Uhr zugeschlagen haben. Das Fahrzeug hatte der 70-jährige Besitzer demnach auf der Humboldtstraße in Höhe der Hausnummer 22 geparkt.

Das Wohnmobil der Marke Adria führt das Kennzeichen MO-SL 670. Eine Auffälligkeit des gestohlenen Fahrzeugs sind Aufkleber in Form von roten Sternen jeweils an den Seiten und am Heck. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Verbleib des Wohnmobils oder zu dem oder den Tätern machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841/1710 entgegen.

