Moers: Diese 10 Artikel wurden 2023 am häufigsten gelesen

Moers Das Jahr 2023 neigt sich dem Ende. Wir haben geschaut, welche Online-Texte am meisten aufgerufen wurden. Manches überrascht, anderes bewegt.

Es ist diese Zeit zwischen den Jahren. Die Vorbereitungen für die Weihnachtsfeiertage sind vorüber, das Fest auch. Der Weihnachtsbraten ist verputzt, die ersten Geschenke werden umgetauscht. Zeit, um das Jahr Revue passieren zu lassen. Wir haben dazu geschaut, welche Artikel in den vergangenen zwölf Monaten online am meisten aufgerufen wurden. An dieser Stelle die Geschichten und Nachrichten aus Moers. Einige Sachen verblüffen, an andere Ereignisse mag man sich gern erinnern.

Top1: Der absolute Favorit unserer Online-Leserinnen und -Leser ist vor noch nicht allzu langer Zeit publiziert worden. Es geht um Opi. Und um sein neues Herrchen und das Frauchen. Detlef Steves und seine Frau Nicole sind im November auf den Hund gekommen. Sie haben den vierzehnjährigen Mischling Opi bei sich aufgenommen. Der betagte Vierbeiner stammt aus Rumänien. Der beliebte TV-Star und seine Frau sind über die „Notfellchen Rumänien“ auf das quicklebendige Bündel aufmerksam geworden. Nun lebt Opi zusammen mit Bulldogge Kai-Uwe und Chihuahua Minki in Moers.

Top2: Und auch beim zweiten Topthema bleiben wir bei TV-Star Deffi hängen. Bei dem Text aus dem Juni ging es allerdings noch nicht um das nahende Hundeglück, das sich im Herbst im trauten Heim in Moers einstellen würde, sondern vielmehr um ein echtes Stück Arbeit. Deffi hat abgenommen. „So verlor Detlef Steves viele Pfunde“, wurde im Sommer getitelt. „Ich war wieder auf 117 Kilo, da habe ich mich gefragt: Was ist jetzt mein Weg?“, hat Steves seinerzeit gesagt. Mit Hilfe eines bekannten Anbieters hatte er vor acht Jahren abgenommen, nach und nach 36 Kilo. Dann kam Corona und damit auch die Gewichtszunahme zurück. In diesem Jahr hat Deffi einen neuen Anlauf genommen, und siehe da: die Pfunde purzelten.

Ein Güterzug mit Panzern rollt durch Moers

Top3: Für den dritten Top-Online-Artikel gehen wir gedanklich zum Jahresbeginn zurück. Es war Ende Januar, als sicher viele Moerser ins Staunen gerieten. An jenem Tag fuhr ein mit Kampfpanzern beladener Güterzug durch Moers. An der Unterführung zum Eurotec-Gelände gelang unserem Leser Wilfried Scholten ein Schnappschuss des Geschehens, den er der Redaktion freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Nach Auskunft des Bundeswehrkommandos Nordrhein-Westfalen handelte es sich um einen ausschließlich von GIs begleiteten US-Militärtransport, der amerikanische Abrams-Kampfpanzer von Vlissingen (Niederlande) nach Guben in Brandenburg brachte.

Top4: Für den vierten Platz der am meisten Online gelesenen Artikel wird es kulinarisch. „Diese Restaurants bieten Gänseessen“, lautete die Zeile des Artikels. Anfang November haben wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, eine Übersicht geboten, in welchen Restaurants diese Speise in welcher Weise angeboten wird und wie teuer das Menü jeweils ist.

Angelina Bramtchiyska und Papa Boris Bramtchiyska zeigen ihre frisch gebratene Gans im Familienbetrieb Jägerhof Holderberg in Moers Holderberg. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Top5: Wer Anfang Oktober mit dem Auto unterwegs war, musste sich gedulden oder weite Umwege fahren. Ein Wochenende lang war die A57 zwischen den Autobahnkreuzen Moers und Kamp-Lintfort in Fahrtrichtung Nijmegen voll gesperrt. Von der Sperrung betroffen waren auch die Anschlussstelle Moers-Hülsdonk und die Rastanlage Dong in Fahrtrichtung Nijmegen. Das hat Online für viel Interesse gesorgt.

Weitere aktuelle Nachrichten aus Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn:

Top6: Hier dreht sich alles um Bademäntel. Um eine Botschaft. Und: wieder um Detlef Steves. Es war im September, als der TV-Star aus Moers zusammen mit dem Duisburger Hundetrainer Martin Rütter in unerwarteter Bekleidung durch die Straßen lief. Der eine in zartweiß, der andere im gestreiften Bademantel. Beide zogen Stoffhunde hinter sich her. Der skurile Anblick hatte dieses Mal allerdings einen ernsten Hintergrund. Steves und Rütter unterstützten mit der Bademantel-Challenge eine Initiative der Deutschen Demenzhilfe im Vorfeld des Welt-Alzheimertages am 21. September.

Und dann waren da noch die Asiatischen Hornissen in einem Moerser Garten

Top7: „In ihrem Garten hat eine Familie aus Moers-Schwafheim eine unliebsame Entdeckung gemacht.“ So begann der Artikel, der sich Ende September mit rund 2000 Asiatischen Hornissen befasste, die eine Moerser Familie in ihrem Garten entdeckt hatte. Die unliebsamen Gäste hatten sich in der Krone einer Süßkirsche niedergelassen; das Nest musste von zwei Imkern professionell abgetötet werden. Die Familie war mit ihrer Beobachtung nicht alleine. Allein zwischen dem 16. und 28. September gingen demnach vier Meldungen aus den südlichen Moerser Stadtteilen Schwafheim und Vinn ein.

Top8: Er gehörte zu jenen, die der Moerser Innenstadt ein Stück Unverwechselbarkeit verliehen haben: Uwe Schmitz. Seine „Galerie Schmitz“ an der Homberger Straße zeigte man gerne seinen Besuchern, oder noch besser: Man kehrte direkt mit ihnen dort ein, um bei gutem Wein und leckerem Essen ausgiebig zu klönen. Im April ist der bekannte und beliebte Wirt gestorben. An Heiligabend 2016 hatte Uwe seine Galerie geschlossen. Er wolle keinen 14-Stunden-Tag mehr, hatte er damals im Gespräch mit der Redaktion gesagt. Später stellte sich heraus, dass Uwe Schmitz schwer herzkrank war; deshalb galt er während der Corona-Pandemie als Hochrisikopatient. Er verstarb im Alter von nur 68 Jahren am Abend des Ostersonntags im Krankenhaus Bethanien.

Top9: Der neunte Platz gehört Bankerin Sandra Migut. Die Mitarbeiterin der Volksbank Niederrhein-Filiale in Moers hat einen möglichen schwerwiegenden Betrugsfall erfolgreich verhindert. Die engagierte Frau hatte einer Kundin der Bank 40.000 Euro gerettet. Die Kundin war auf einen Telefonbetrug hereingefallen und wollte das Geld von ihrem Konto abheben.

Den zehnten Platz teilen sich Rudi und der Hall-Markt

Top10a: An der Klever Straße ist neues Leben in die früheren Rewe-Räume eingekehrt. Im Oktober hat dort der erste Hall-Markt in Moers eröffnet. Auf einer Fläche von rund 1400 Quadratmetern werden türkischen Feinkost- und Lebensmittelprodukte angeboten. Es gibt Mahmood Rice sowie Güllü-Reis in größeren Gebinden, Tomaten- und Paprikamark von Öncü, weiße Bohnen von Suntat und dergleichen mehr, dazu allerlei Sorten Wurst sowie Milchprodukte in kleinen bis großen Gebinden. Für den Eröffnungstag hatten die Geschäftsführer eine besondere Döner-Aktion angeboten.

Top10b: Der Ridgeback-Kangal-Mix Rudi ist der Eröffnung des Hall-Marktes knapp auf den Fersen. Als der sechseinhalb-jährige Rüde an einem Donnerstagmorgen Anfang November ausgebüxt ist, weil er sich so furchtbar erschrocken hatte, hat gefühlt halb Moers mitgesucht. Am späten Freitagnachmittag konnten die Besitzer ihn wieder in die Arme schließen.

Was sonst noch in Moers im Jahr 2023 wichtig war

Was es nicht in die Top 10 geschafft hat, aber dennoch der Erwähnung wert ist: Da wären die aktuellen Entwicklungen rund um die große Innenstadtsanierung. Im Mai gab es die große Auftaktveranstaltung für Bürger; im August die großen Diskussionen um die Frage, welches Pflaster verlegt werden soll, Wirtschaft und Gastronomie äußerten ihre Sorgen und im Dezember stellte die Enni vor, wann es mit den ersten Schritten in der City losgehen soll.

Darüber hinaus gab es diverse Lokale, die eröffnet wurden, sowie solche, die schließen mussten. Der Wirt, der die Trotzburg mit neuer Gastro beleben wollte, musste im August schon vor dem Start aufgeben, weil er kein Fachpersonal fand, um sein Lokal betreiben zu können.

Abu Haidar renoviert das Kino in Moers. Foto: Volker Herold / Moers

Im Kino in Moers laufen die Sanierungsarbeiten weiter. Weil der Investor das Projekt nunmehr finanziell alleine stemmen muss, dauern die Arbeiten entsprechend länger. Er hält aber an seinem Ziel fest: Das Kino wird wieder eröffnet. In Moers sollen neue Flüchtlingsunterkünfte in Genend und Schwafheim entstehen; damit sind nicht alle Bürgerinnen und Bürger einverstanden. Im Frühjahr und Sommer schlagen Apotheker Alarm, weil viele Medikamente fehlen. Zudem protestieren sie gegen die Vergütungsmodalitäten, die seit Jahren nicht angepasst worden ist. An der Kautzstraße wird das marode Parkhaus geschlossen; der Klotz soll abgerissen und ein neues Gebäude errichtet werden. Und im Dezember kündigt die Stadtspitze an, dass sich Steuererhöhungen im kommenden Jahr kaum vermeiden lassen. Zum Jahresende kündigt die Niag den Umzug nach Kamp-Lintfort an.

Täglich wissen, was in Moers und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den NRZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland