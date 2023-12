Moers: Dreister Einbrecher klaut Tresor aus einem Haus

In Moers ist ein Einbrecher in ein Haus eingedrungen (Symbolbild).

Moers In Moers hat ein Einbrecher Beute gemacht: Wie er in das Haus gelangte, und warum die Polizei eine genaue Täterbeschreibung liefern kann.

Ein bislang unbekannter Täter ist in Moers in ein Haus eingebrochen. Der Täter schlug zwischen 17.40 Uhr und 19.10 Uhr auf der rückwärtigen Seite eines Reiheneckhauses an der Scholtenstraße die Scheibe der Terrassentür ein und durchsuchte sämtliche Räume. Er entwendete neben Bargeld einen kleinen Möbeltresor, der später auf einem Nachbargrundstück ungeöffnet aufgefunden wurde, wie die Polizei mitteilt.

Da das Haus über eine Videoüberwachung verfügt, kann der Täter wie folgt beschrieben werden: männlich, normale Statur, helles Basecap, helle Jacke, heller Rucksack mit dunklen Tragegurten, dunkle Hose, schwarze Schuhe mit weißen Sohlen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 02841 / 1710.

