Moers: Einbrecher klauen in Tankstelle reichlich Zigaretten

Moers In einem Moerser Stadtteil hat es einen Einbruch bei einer Tankstelle gegeben. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise.

In Moers sind bislang unbekannte Täter in eine Tankstelle eingebrochen - und haben offenbar reiche Beute gemacht. Wie die Polizei berichtet, drangen die Täter am frühen Mittwochmorgen in den Verkaufsraum ein.

Die Tankstelle befindet sich an der Kaldenhausener Straße im Moerser Stadtteil Vennikel. Bilder einer Überwachungskamera zeigten zur Tatzeit zwei dunkel gekleidete, maskierte Personen. Ersten Erkenntnissen nach hebelten sie eine Tür an der Rückseite der Tankstelle auf und verschafften sich so Zugang zum Verkaufsraum.

Hier entwendeten sie eine Vielzahl an Zigaretten und entkamen unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen an der Kaldenhausener Straße gemacht haben, oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können. Kontakt zur Polizeiwache Süd in Moers unter der Rufnummer 02841 / 1710.

