Moers Festival 2024: Ticketverkauf gestartet – Line-Up-Infos

Das Moers Festival 2024 wird in verschiedenen Veranstaltungsstädten in der gesamten Stadt stattfinden.

Moers Der Vorverkauf für das Moers Festival 2024 hat begonnen. Der Veranstalter gibt erste Infos zu Veranstaltungsorten und teilnehmenden Künstlern.

Der Ticketvorverkauf für das Moers Festival an Pfingsten 2024 hat am Freitag, 24. November. Das geht aus einer Mitteilung des Veranstalters hervor. Demnach ist eine limitierte Anzahl von Tickets für die gesamten vier Tage als „Early Bird“-Angebot zu vergünstigten Preisen in den Verkauf gegangen. Das Frühbucherticket kostet 137 Euro, ermäßigt 46 Euro, statt regulär 149 Euro bzw. 53 Euro. Der Early Bird-Verkauf endet am Sonntag, 6. Januar, oder wenn die Tickets vergriffen sind.

Die 53. Auflage findet unter dem Motto „Festival für Musik BeSinnung, Politik, Medienkunst und: Zusammensein!“ statt. Mit dem Frühbucherangebot und dem Motto geben die Verantwortlichen der Moers Kultur GmbH erste Programmpunkte und Themen bekannt. Bereits gebucht sind etwa Koto-Virtuosin Miyama McQueen Tokita (Japan) sowie das Danny Fox Trio (USA).

Moers Festival 2024: Veranstaltungen an zahlreichen Standorte in der gesamten Stadt geplant

Das Festival soll internationalen Künstlerinnen und Künstlern etwa aus Japan, Namibia und Indonesien eine Bühne für neue Arrangements und besondere Uraufführungen bieten. Dabei liegt der Fokus nicht auf populären Projekten, vielmehr sollen mehr als 200 Konzerte zeigen, in welche Richtung sich in Zukunft die experimentelle und avantgardistische Musikszene entwickeln könnte.

Neben der Hauptbühne in der ENNI-Eventhalle und auf dem benachbarten Rodelberg wird es von Freitag, 17. Mai bis Pfingstmontag, 20. Mai eine nicht von den Festivalmachenden kuratierte Außenbühne geben, auf der sich die internationalen Künstlerinnen und Musiker in neuen Konstellationen zusammenfinden und ausprobieren können. Darüber hinaus sind Diskussionsformate mit kontrovers argumentierenden Teilnehmenden geplant, und die Einbeziehung zahlreicher Orte in der gesamten Stadt Moers mit unterschiedlichen Formaten. Ein alternativer Festivalmarkt, eine Kreativwiese (nicht nur) für Kinder sowie die Möglichkeit zu campieren runden das Festivalangebot ab. Early Bird-Tickets und später reguläre Tickets sind erhältlich unter www.moers-festival.de sowie an bekannten Vorverkaufsstellen.

