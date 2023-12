Moers: Feuer in Schulungszentrum – Brandstiftung vermutet

Ein Brand in einer Dachdeckerschule hat die Feuerwehr Moers am Donnerstag beschäftigt.

Moers In Moers stand eine Dachdeckerschule in Flammen. Die Polizei geht von einer vorsätzlichen Tat aus. So hoch ist der Schaden des Feuers.

Eine Joggerin hat am Donnerstagmorgen gegen 6.15 Uhr ein Feuer in einer Dachdeckerschule an der Römerstraße entdeckt. Wie die Kreispolizeibehörde Wesel am Freitag mitteilt, konnte die Moerser Feuerwehr den Brand im Lager des Schulungszentrums der Handwerkskammer Düsseldorf löschen. Auch ein angrenzender Metallschuppen wurde beschädigt. Der Schaden liegt nach ersten Erkenntnissen im unteren fünfstelligen Bereich.

Die Polizei geht von einer Brandstiftung aus. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht nun Zeugen, die Angaben zur Brandentstehung und den Tätern machen können. Hinweise bitte an die Polizeiwache Süd (Moers) unter der Telefonnummer 02841/1710.

