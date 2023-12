Moers: Heiligabend in der Kneipe – diese Bars haben geöffnet

Eine Möglichkeit, um Heiligabend in der Kneipe zu verbringen: Der „Dschungel Club“ von Inhaberin Monika Müller hat am 24. Dezember geöffnet.

Moers An Heiligabend in die Kneipe zu gehen, ist längst kein Tabu mehr. Moerser Wirte schließen sich dem Trend an. Hier gibt es Getränke und mehr.

Wenn Kirchgang und Bescherung vorbei sind und Kartoffelsalat und Würstchen den Magen füllen, geht es für viele Menschen noch auf einen Absacker in die Lieblingskneipe. Doch welche Kneipenbetreiber in Moers haben an Heiligabend geöffnet? Die folgende Übersicht soll Orientierung bieten, erhebt jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Von Betreiber Claudius Albustin wird sie als „Mutter aller Parties“ und „Traditionsveranstaltung“ angekündigt: Ab 21 Uhr kann man sich am 24. Dezember in der Gastrokneipe „Die Röhre“ einfinden. Für Albustin und seine Mitarbeiter bietet der Abend genug Anlass zu Freude, denn. „Heiligabend ist der mit Abstand umsatzstärkste Tag des Jahres.“ Seit der Gründung der Kneipe im Jahr 1968 treffe man sich am Heiligen Abend nach den familiären Feierlichkeiten mit Freunden in der Traditionskneipe, wie Albustin erzählt. Zwischen 20 und Mitte 60, so die Schätzung des Betreibers, ist jedes Alter an Heiligabend vertreten. Nicht ohne Grund trägt die Veranstaltung den Beinamen „Treffen der Generationen“.

Heiligabend in der Röhre in Moers: „Alles andere als besinnlich“

Aufgepasst, denn es wird „alles andere als besinnlich“, kündigt Albustin an. Ab 23 Uhr startet im Souterrain auf der Weygoldstraße 10 der Disco-Betrieb. Es gibt keinen Dresscode, viel Gäste wie auch das Personal wählen eher festliche Kleidung. Reservierungen für den Abend sind nicht möglich. Es gibt lediglich eine Abendkasse. Der Inhaber der Röhre weist zudem darauf hin, rechtzeitig zu kommen. Aufgrund der hohen Besucherzahlen sei es an vergangenen Heiligabenden zu Einlass-Stopps gekommen.

Einen klassischen Kneipenabend kann man am 24. Dezember auch im Dschungel Club auf der Viktoriastraße 36 verbringen. „Das ist bei uns ein ‚ganz normal geöffnet‘“, in der Kneipe von Stephan und Monika Müller wissen Stammgäste, worauf sie sich einstellen können. So auch bei den Öffnungszeiten: Wie gewohnt öffnet der Dschungel ab 18 Uhr, Ende offen. Abgesehen von ein wenig Deko, kann man in Scherpenberg nach weihnachtlichen Sonderaktionen lange suchen.

Viele Stammgäste an Heiligabend in der kleinen Kneipe in Asberg

„Die kleine Kneipe in Asberg“ mag eher ein Geheimtipp sein. Inhaber Torsten Eichenhofer hält es ähnlich wie die Betreiber des Dschungels. Hier werden zur üblichen Zeit ab 21 Uhr Bier und Schnäpse über den Tresen gereicht. Hier treffen sich laut Mutter des Betreibers überwiegend Stammgäste: „Das sind vor allem ältere Leute, deren Kinder jetzt mit ihren eigenen Familien feiern“. Geöffnet ist die Asberger Kneipe auf der Hermannstraße 2A laut Betreiber „solange die Gäste bleiben wollen“. Meist sei gegen 1 Uhr Schluss.

Viele Kneipen dekorieren den Gastraum weihnachtlich, so auch der Dschungel Club in Scherpenberg. Foto: Karl Banski / FUNKE Foto Services

All denjenigen, denen es abends zu spät wird, die aber dennoch nicht gänzlich auf ein wenig Kneipenflair an Heiligabend verzichten möchten, kommt das „Café des Arts“ entgegen. Abends bleibt das Bistrocafé zwar geschlossen, von 11 bis 16 Uhr ist es hingegen für ein Getränk zwischen Weihnachtsvorbereitung und dem Besuch der Kirche geöffnet. Dabei musste aufgrund des Andrangs in den vergangenen Jahren auch auf den Außenbereich am Hanns-Dieter-Hüsch-Platz ausgewichen werden. „Das ist nicht so von mir organisiert worden, sondern einfach so entstanden“, erklärt Inhaber Elmar Pönitz. Für die richtige Stimmung sorgt draußen wie drinnen die weihnachtliche Dekoration des Café-Personal. Kuchen, Bruschetta und Co gibt es am 24. Dezember nicht. „Wir reichen gratis Canapés als Geschenk“, verrät Pönitz.

„Trinken mit dem Weihnachtsmann“ - Im Moerser Modrian ist das am Vortag des Heiligen Abends möglich

Am 24. Dezember bleibt keine Zeit für einen Abstecher in die Kneipe? Kein Problem: Im „Café Mondrian“ am Kastellplatz wird vom 23. Dezember in den Heiligen Abend mit dem Weihnachtsmann hineingetrunken. Das jährlich stattfindende „Trinken mit dem Weihnachtsmann“ beginnt um 21 Uhr. „Früher haben wir das etwas größer gemacht in der Eventhalle - heute hier im Lokal“, berichtet Sabrina Krüger, Mitarbeiterin im Mondrian. Jeder, der Lust auf Plaudereien mit Bekannten, DJ-Musik (ab 22 Uhr) und Drinks zwischen weihnachtlicher Dekoration hat, kann ohne Reservierung vorbeikommen. Die Küche bleibt geschlossen. Eine besondere Getränke-Empfehlung passend zur Weihnachtszeit: Für 4,40 Euro ist der hausgemachte Glühwein in weiß oder rot erhältlich.

Krüger rechnet mit rund 300 bis 400 Gästen. Sie beschreibt das Weihnachts-Event als „geselliges Beisammensein in entspannter Atmosphäre, bei dem Alt-Mondi-Gänger auf Neu-Mondi-Gänger treffen“. Wie lange der Weihnachtsmann mit den Gästen in den Heiligabend hineintrinkt? „Wir hatten schon Abende, da ist das Personal erst gegen 7 Uhr hier rausgekommen“, erinnert sich Krüger. Wollen wir hoffen, dass der Weihnachtmann sich bis zum Abend von seinem Besuch im Mondrian erholt hat, um Geschenke an Klein und Groß zu verteilen.

Hier wird an Heiligabend gerockt: Auch das Bollwerk 107 (Zum Bollwerk 107) lässt am Heiligen Abend seine Kneipe für den „X-Mas Rock“. Ab 22 Uhr sorgen die DJs Chris und Torben mit Musik den Bereichen Rock, 90s, 80s und Classics für einen gebührenden Ausklang des Abend. Abhängig von der Feierlaune der Gäste hat die Kneipe bis spätestens 5 Uhr geöffnet. Warum ins Bollwerk? „Für viele Besucher*innen stellt unsere Kneipe ein Wohnzimmer bzw. eine zweite Familie dar“, so Patrick Schmette, Kneipenleiter. Zudem sei ein Besuch des Weihnachtsmanns nicht ausgeschlossen. Reservierungen werden nicht benötigt. Der Eintritt ist frei. „Lediglich gute Laune“, sollte laut Schmette mitgebracht werden.

Täglich wissen, was in Moers und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den NRZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland