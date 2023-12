Moerser Yetim kriegt SPD-Bundesposten: Darauf kommt‘s nun an

Moers Im Bund stecken die Sozialdemokraten mitten in der Krise. Ob sich die SPD daraus befreien kann? Ja, sagt Ibrahim Yetim - und er erklärt, wie.

Vergangenes Jahr hatte Ibrahim Yetim (SPD) sein wichtigstes politisches Amt abgegeben: Sein erst 2022 bestätigtes Mandat als Landtagsabgeordneter für den Wahlkreis Moers/Neukirchen-Vluyn hatte er niedergelegt, um Geschäftsführer der Duisburger Entwicklungsgesellschaft „Urbane Zukunft Ruhr“ werden zu können. Jetzt ist Yetim zurück auf der politischen Bühne - und wie!

Der 58-Jährige gehört seit dem vergangenen Wochenende zum Bundesvorstand der SPD. Auf dem Bundesparteitag in Berlin wurde Yetim gleich im ersten Wahlgang mit 376 Stimmen in das wichtige Gremium gewählt. „Ich habe mich über die große Unterstützung auch aus anderen Landesverbänden gefreut“, sagte Yetim am Montag im NRZ-Gespräch. Gleich auf dem Parteitag habe es viele persönliche Glückwünsche gegeben, und auch die Resonanz in den sozialen Medien sei groß gewesen.

Er vermutet, dass seine Erfahrungen als Innen- und Integrationspolitiker zum Wahlerfolg beigetragen haben. Yetim war unter anderem über mehrere Jahre integrationspolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen. Dass er jetzt im Bundesvorstand ist, hat er nicht zuletzt auch den Genossinnen und Genossen in der Region zu verdanken, wie er sagt: „Der Bezirksverband Niederrhein hat mich dem Landesverband als Kandidaten vorgeschlagen. Auch darüber habe ich mich sehr gefreut.“

Yetim hatte dem nordrhein-westfälischen Landtag von 2010 bis 2023 angehört. Nachdem er 2020 bei der Bürgermeisterwahl in Moers gegen Christoph Fleischhauer (CDU) verloren hatte, stellte er sich 2022 erneut zur Landtagswahl. Obwohl das Ergebnis für die SPD im Land verheerend ausfiel, holte Yetim den Wahlkreis direkt. Seit März 2023 ist er Geschäftsführer von „Urbane Zukunft Ruhr“ in Duisburg, wo es darum geht, den Stadtteil Hochfeld auch mit Blick auf Internationale Gartenschau 2027 neu zu entwickeln.

Bundesparteitag der SPD in Berlin: Hier wurde der neue Bundesvorstand gewählt. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Im SPD-Bundesvorstand will er künftig dafür werben, den Blick auf originäre sozialdemokratische Werte zu richten: „Wir haben das Wohl aller im Blick und machen keine Klientelpolitik.“ In einer Mitteilung vom Sonntag schreibt er: „Wir müssen klar aufzeigen, dass meine Partei diejenige ist, die sich für gute Arbeit und Löhne einsetzt. Für bezahlbare Energie sorgt und dass Mieten bezahlbar sind, ohne den nächsten Ausflug streichen zu müssen.“ Dazu kommt für ihn eine „klare Position gegenüber den Rechten“.

Yetim geht davon aus, dass er sich auch ohne überregionales politisches Mandat gut im Bundesvorstand bemerkbar machen kann: „Ich kann mich frei von allen politischen Zwängen einbringen, und schließlich bin ich auch ohne Landtagsmandat ein politischer Mensch.“ In Moers gehört er dem Rat an und führt zusammen mit Martina Barwitzki-Graeber den Ortsverein Mitte. Die für seine Partei auf Bundesebende aktuelle schwierige Situation kommentiert er so: „Wir haben es auch 2021 geschafft, da herauszukommen. Jetzt ist es wichtig, klarzumachen, wofür die SPD steht.“

Yetim sprach sich beim Thema Finanzen im NRZ-Gespräch dafür aus, die Schuldenbremse auch im kommenden Jahr auszusetzen: „Die außergewöhnlichen Belastungen durch den russischen Krieg in der Ukraine sehen wir auch in Moers. Sie sind Grund genug, auch 2024 die Schuldenbremse nicht anzuwenden.“

