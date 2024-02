Moers: Lineg kündigt Bauarbeiten an – liegt hier eine Bombe?

Die Lineg kündigt den Bau zwei neuer Grundwasserpumpanlagen in Moers an. Im Baugebiet gibt es einen Verdachtsfall. Liegen hier Hinterlassenschaften aus dem Zweiten Weltkrieg? (Symbolfoto).

Moers Die Lineg kündigt den Bau zwei neuer Grundwasserpumpanlagen in Moers-Rheinkamp an. Dafür müssen auch mehrere Bäume weichen. Die Details.

Die Lineg kündigt den Bau zwei neuer Grundwasserpumpanlagen in Moers-Rheinkamp an. Sie sollen eine Altanlage an gleicher Stelle ersetzen. Sie dienen der Regulierung des Flurabstandes, das heißt zur Einhaltung einer bestimmten Höhe zwischen der Geländeoberkante und der Grundwasseroberfläche. Standort der Pumpanlagen ist die Kurt-Schumacher-Allee. „Von dort aus wird das Wasser in den Moerskanal gepumpt“, teilt die Lineg mit. Die Einleitungsstelle befindet sich an der Straße „An der Schneckull“, dort treffen sich Moerskanal und Moersbach.

Zur Vorbereitung der Bauarbeiten gehört auch eine Kampfmitteluntersuchung. Sie soll prüfen, ob es Hinterlassenschaften aus dem Zweiten Weltkrieg gibt. Laut Lineg gibt es im geplanten Baubereich einen Verdachtsfall, der Kampfmittelräumdienst wird jetzt kontrollieren, ob an dieser Stelle tatsächlich eine Gefahr droht.

Bauarbeiten in Moers-Rheinkamp: Lineg kündigt Baumfällungen an

„Damit der Räumdienst uneingeschränkt und sicher arbeiten kann, muss zunächst die Fläche rund um den Verdachtspunkt in einem Radius von fünf Metern freigeräumt werden“, teilt die Lineg weiter mit. Dafür lässt sie auch Bäume sowie einen Teil des aufgeschütteten Walls entfernen. Die Arbeiten übernimmt eine beauftragte Fremdfirma, los gehen soll es voraussichtlich ab Montag, 19. Februar.

Während der Arbeiten kann es zu kurzfristigen Beeinträchtigungen an der Stelle kommen, unter anderem wird der Trampelpfad entlang des Moerskanals aus Sicherheitsgründen gesperrt. „Gleiches gilt für den Zeitraum, an dem der Kampfmittelräumdienst vor Ort sein wird“, heißt es. „Nach dem Bau der beiden Grundwasserpumpanlagen wird die Lineg an gleicher Stelle sowohl den Wall wiederherstellen als auch das Gelände mit neuen und standortgerechten Bäumen bepflanzen“.

