Moers: Mercedes-Fahrer flüchtet vor Polizei-Fahrradstreife

Moers. Eigentlich wollte der Polizist in Moers den Wagen nur kontrollieren, doch dann musste er sich in Sicherheit bringen – das war längst nicht alles.

Die Polizei in Moers sucht nach den Insassen eines Mercedes. Der Fahrer des Wagens hatte zuvor mindestens zwei Personen gefährdet.

Wie die Polizei berichtet, wollte eine Fahrradstreife am Montagnachmittag den mit zwei jungen Männern besetzten Mercedes auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Römerstraße anhalten. Der Fahrer hatte zuvor einen Verkehrsverstoß begangen. Der Fahrer beschleunigte jedoch stark und flüchtete auf die Römerstraße. Der Polizist musste dabei zur Seite springen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Unmittelbar im Anschluss meldeten Zeugen über den Notruf, dass auf der Bonifatiusstraße ein Mercedes mit überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahnabgekommen und in einen Vorgarten gefahren sei. Der Autofahrer flüchtete erneut mit seinem Fahrzeug in Richtung Asberger Straße. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung stellten Polizisten das beschädigte Auto an einer Tennisanlage Am Sportpark verlassen fest und stellten es sicher.

Bei der Sachverhaltsaufnahme meldete sich eine weitere Geschädigte, die zuvor ebenfalls durch einen Sprung zur Seite dem flüchtenden Fahrzeug ausweichen musste.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen werden laut Mitteilung der Polizei vom Dienstag vom Verkehrskommissariat in Kamp-Lintfort geführt und dauern derzeit an. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 02841 / 1710 (Polizeiwache Süd in Moers) oder 02842 / 9340 (Polizeiwache West in Kamp-Lintfort).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland