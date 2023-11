In Moers sucht die Polizei nach einer vermissten Person (Symbolbild)

Polizei in Moers

Polizei in Moers Moers: Polizei sucht mit Foto nach vermisstem Senior

Moers Seit Dienstagabend wird in Moers Fritz Bringfried Dörfler vermisst. Jetzt sucht die Polizei öffentlich mit einem Foto nach ihm. Wer kann helfen?

Die Polizei in Moers sucht aktuell nach dem 87-jährigen Fritz Bringfried Dörfler aus Moers. Er verließ am Dienstagabend (28. November) seine Wohnanschrift in Moers und somit sein gewohntes Wohnumfeld. Er kehrte bislang nicht dorthin

zurück. Er ist laut Polizei auf verschiedene Medikamente angewiesen.





Aufgrund der Gesamtumstände kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage beziehungsweise einer Notlage befinden könnte. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei, insbesondere die Prüfung verschiedener

Anlaufpunkte und Orte blieben bislang erfolglos. Die Suchmaßnahmen dauern an.

Mit diesem Foto sucht die Polizei nach dem vermissten Mann. Foto: NRZ

Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: ca. 178 cm groß, kräftig, weißes Haar, blaugrüne Augen, Brillenträger, Bekleidung: Hemd, blaue Strickjacke, blaue Jeans, braune Schuhe, blauer Blouson, Gehstock. Er ist vermutlich unterwegs mit einem silbernen Honda Civic mit dem Kennzeichen WES - LB 736.





Wer Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten oder sonstige sachdienliche Hinweise machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiwache Süd unter der Rufnummer 02841-171-0 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Täglich wissen, was in Moers und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den NRZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland