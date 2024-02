Moers: Radfahrer bremst Frau (56) aus und beleidigt sie

In Moers soll ein Radfahrer eine 56-jährige Moerserin ausgebremst haben (Symbolfoto).

Moers Bei einem Unfall in Moers hat sich eine Radfahrerin (56) verletzt. Zuvor hat ein Pedelec-Fahrer sie ausgebremst. Was laut Polizei passiert ist.

Nach einer Unfallflucht mit Personenschaden in Moers sucht die Polizei nach Zeugen. Eine 56-jährige Moerserin war am Freitag, 16. Februar, gegen 14.30 Uhr mit einem schwarzen 24-Zoll-Damenrad auf der Haagstraße unterwegs. Laut Polizeiangaben bog sie nach rechts auf den Radweg der Uerdinger Straße ab.

„Eine unbekannter Pedelec-Fahrer fuhr mit einem Rad ebenfalls auf dem Radweg, überholte sie und versuchte sie auszubremsen“, heißt es. Um nicht zu stürzen, bremste die 56-Jährige stark und stieg von ihrem Rad ab. Dabei verletzte sie sich an der Hand und am Knie. Der unbekannte Mann habe anschließend sein Rad an einem Fahrradständer auf Höhe der Uerdinger Straße 2 abgestellt, die Frau mehrfach beleidigt und sei dann verschwunden.

Der Mann soll zwischen 1,90 und 2 Meter groß, 20 bis 25 Jahre alt und schlank gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei in Moers telefonisch unter 02841/1710 entgegen.

