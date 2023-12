Moers: Rathaus zwischen Feiertagen geschlossen – alle Infos

Moers Rund um Weihnachten und Neujahr machen viele Einrichtungen der Stadt Moers Ferien. Wann Rathaus, Bibliothek, Museum und Co. wieder öffnen.

Das Rathaus und seine Einrichtungen haben „zwischen den Jahren“ Betriebsferien. Deshalb sind vom 24. Dezember bis zum 1. Januar der Bürgerservice, Sozialraumteams, die VHS, die Bibliothek und die Moerser Musikschule geschlossen. Darüber informiert die Stadt Moers in einer Pressemitteilung. Demnach stehen die Open Library und die Außenrückgabe der Bibliothek vom 23. Dezember bis einschließlich 1. Januar nicht zur Verfügung. Dies gilt auch für die Bibliothekszweigstelle Repelen. Die Zweigstelle Kapellen hat bis zum 9. Januar geschlossen. Die Online-Dienste der Bibliothek sind durchgängig nutzbar.

Das Grafschafter Museum und das Alte Landratsamt (ALRA) sind am 24., 25. und 31. Dezember geschlossen. An allen anderen Tagen – auch an Neujahr – können die Ausstellungen regulär besucht werden. Ab dem 2. Januar gelten im Museum und im ALRA wieder die regulären Zeiten.

Standesamt in Moers nur einmal zwischen den Jahren für Beurkundung von Sterbefällen geöffnet

Das Standesamt ist für die Beurkundung von Sterbefällen nur am Mittwoch, 27. Dezember, telefonisch von 9 bis 11 Uhr unter den Telefonnummern 0 28 41 / 201 – 692 oder 694 erreichbar. Die Bestattungsunternehmen sollten sich für die Beurkundung von Sterbefällen unbedingt vorab telefonisch mit dem Standesamt in Verbindung setzen, da das Rathaus geschlossen ist. Nach Möglichkeit sollten Unterlagen wie Sterbefallanzeige, Todesbescheinigung und Urkunden vorab per Fax an 0 28 41 / 201-16491 oder per E-Mail an sterbefaelle@moers.de geschickt werden.

